Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

La primera jornada del foro, celebrada en Madrid, contó con la participación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. La inversión, la colaboración, la regulación y la brecha digital estuvieron en el centro del debate

De izquierda a derecha: Arturo Catalán, editor de Chile Tecnológico del diario El Mercurio, Opy Morales, director de Estrategia de IA y Operaciones Editoriales Regionales de Infobae, Arturo Oropeza García, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital (INADI)y el consultor Carlos López Blanco.

El emblemático Palacio de Linares de Madrid ha acogido este jueves la primera jornada del Digital Summit Latam 2026, el foro de referencia para el diálogo estratégico de alto nivel sobre el presente y el futuro de la transformación digital en el entorno de América Latina. Durante esta sesión inaugural, líderes de distintos ámbitos —público y privado— y de distintos países han abordado múltiples temas relacionados con la inteligencia artificial, la conectividad, la cooperación y la gobernanza, entre otros.

Uno de los principales protagonistas del día ha sido Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, quien ha anunciado que la capital de España acogerá el primer Foro Digital en el marco de la trigésima Cumbre Iberoamericana para impulsar la cooperación tecnológica. “Está en nuestra esencia ofrecernos a ser puente entre regiones y civilizaciones”, señaló el ministro. Junto a él, otros dos nombres propios, Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, y Karim Antonio Lesina, fundador de CCLatam.

Una de las primeras ponencias en el marco de la apertura institucional del foro ha corrido a cargo de Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) quien destacó que la regulación “permitió competencia e inversión” y agregó que debe promoverse un círculo virtuoso conformado por los conceptos de seguridad, regulación efectiva, competencia y colaboración público-privada porque “tenemos la obligación de aprovechar la era digital”. García Castillejo abogó por una coherencia regulatoria que promueva la inversión y consideró que “si queremos soberanía digital, la verdadera piedra angular es la infraestructura. En segundo lugar, es fundamental una buena regulación y también la cooperación entre los distintos actores del ecosistema, siempre en un contexto de defensa de los consumidores”.

Una de las intervenciones más destacadas fue la de Christian Asinelli. “La transformación digital no es un capítulo dentro de la agenda, sino una variable clave para el crecimiento de América Latina”, declaró Asinelli, quien destacó la importancia del foro: “Que hoy nos demos el tiempo para esta discusión es clave. Reunir a quienes toman decisiones de política pública es fundamental para abordar la complejidad de cómo América Latina y el Caribe pueden dar el salto y evitar las trampas de su desarrollo”.

Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Fotografía: Fernando Bizerra

El ejecutivo de CAF destacó también la importancia de debatir sobre cómo cerrar las brechas digitales. “Entre todos será posible hacerlo. Nos gusta trabajar con los diversos actores del ecosistema con mirada integral y de largo plazo”, indicó el ejecutivo y agregó que “los datos y la infraestructura se han convertido en los nuevos activos geopolíticos”.

El papel de Europa y América Latina

El primer gran panel de la jornada reunió a Óscar López junto con el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador, Roberto Kury, y el secretario de la Presidencia de la República Oriental de Uruguay, Alejandro Sánchez. El ministro español quiso hacer hincapié en el papel que tienen que jugar tanto Europa como América Latina en la carrera tecnológica. “ “Nadie puede conseguir 100% de soberanía digital solo. Hay que cooperar cada vez más. Tenemos muchos retos por delante. En la carrera tecnológica, donde hay dos gigantes, China y Estados Unidos, América Latina y Europa deben jugar un papel protagónico. Quiero ser autocrítico: tenemos que hacer más”, dijo el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, quien enfatizó que el debate actual de mayor relevancia en el plano sectorial es la Inteligencia Artificial. “Es muy importante que haya una conversación de este calibre, aquí y en español, que abarque una temática que colma la agenda y para la que tanto América Latina como Europa tiene muchos desafíos”.

De izquierda a derecha: Christian Asinelli, moderador, junto a Óscar López, Roberto Kury y Alejandro Sánchez. Fotografía: Fernando Bizerra

Por su parte, tanto Kury como Sánchez coincidieron en la necesidad de avanzar con una regulación que interprete necesidades y que conciba que la transformación digital tiene el potencial de ser el motor del desarrollo para Iberoamérica.

El ministro Kury subrayó la importancia de la infraestructura digital como eje central para el desarrollo nacional de Ecuador, resaltando acuerdos suscritos con la Unión Europea, enfocados en impulsar la interoperabilidad institucional, así como la creación de zonas francas en colaboración con Emiratos Árabes Unidos. “La columna vertebral de un país es su infraestructura digital”, manifestó el funcionario, añadiendo que “todo tiene que ser pensado con foco en el ciudadano”.

En ese contexto, Sánchez consideró que para la región es esencial priorizar un avance equitativo, estableciendo que “no es importante llegar rápido, sino todos y a tiempo”. Además, abogó por fortalecer los espacios de intercambio y cooperación para ampliar oportunidades, enfatizando la importancia de equilibrar la regulación. Según explicó, “hay que aprender de las mejores prácticas y entender que exceso regulatorio puede ser igual a ahogo, pero hay que proteger lo que así lo requiere”.

Con la mirada en los desafíos para 2030

Tras ellos, Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), habló sobre las tendencias globales en la carrera hacia 2030. “El futuro de la conectividad es aumentar las oportunidades para las economías y para las sociedades. Si trabajamos juntos, logramos que la infraestructura llegue a los que aún no están conectados”, expresó. También participó en esta primera jornada el presidente y CEO de la CTIA, Ajit Pai, quien resaltó que “la coordinación entre los países es crítica”, y añadió: “Las Américas estarán en riesgo si ponen múltiples criterios, retrasándose frente al avance de China”.

A continuación, en el segundo panel del día, llamado Perspectivas digitales globales: perspectivas internacionales sobre los desafíos de 2030, Félix Fernández-Shaw, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea, John Giusti, director de Regulación de la GSMA y Marko Mišmaš, presidente de BEREC 2026 y director de la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación de la República de Eslovenia (AKOS) conversaron como temas centrales la colaboración regional y la coordinación de políticas públicas.

La importancia de la educación en el ámbito de la IA

Otro de los grandes paneles de la jornada contó con la participación de Opy Morales, Director de Estrategia de IA y Operaciones Editoriales Regionales en Infobae. Bajo el título Oportunidades de la IA para la nueva civilización, el directivo de Infobae quiso poner el foco en la importancia de la educación y advirtió sobre el retraso en la incorporación de la IA al sistema educativo. “Creo que Latinoamérica, si no actúa en consecuencia sobre eso, va a tener mucho más que perder, ya no solo una infraestructura o unas mentes brillantes que puedan estar en Estados Unidos o en China desarrollando IA. Si pierde también la educación de todas las nuevas generaciones, ese es un gran problema”, remarcó.

Opy Morales, en el Digital Summit Latam 2026. Fotografía: Fernando Bizerra

Morales, quien definió la llegada de la IA como “el cambio más poderoso que ha vivido la humanidad hasta el momento”, con un potencial aún mayor que el de la llegada de internet, remarcó la falta de una política educativa. “En muy pocos países veo que se haya agregado algo en el ámbito escolar que tenga que ver con IA”, dijo, y advirtió que el impacto excede el plano académico, ya que “los pocos que haya, que tengan esa calidad para poder trabajar en eso, se van a terminar yendo”.

El directivo de Infobae, que compartió los avances del medio en materia de IA, destacando el caso de ScribNews, la plataforma utilizada diariamente por, más de 400 periodistas en cinco redacciones, compartió escena con Arturo Oropeza García, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital (INADI), y Carlos López Blanco, consultor y experto en regulación y economía digital.

