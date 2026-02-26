España

La actriz Loles León reivindica la actividad sexual a todas las edades en ‘La Revuelta’: “Se tiene que probar de todo”

La artista catalana promociona su nuevo programa en La 2, el cual consistirá en un consultorio sobre sexo de la mano de una profesional

La actriz catalana ha acudido
La actriz catalana ha acudido al programa de RTVE para promocionar su nuevo 'talent show' en La 2.

Un terremoto o una borrasca bien podría llevar el nombre de Loles León (Barcelona). Allí por donde pasa la actriz, deja grandes titulares a sus espaldas. Esta noche pasada, León ha acudido como invitada a La Revuelta para promocionar su nuevo programa, Zero dramas, que se emitirá a partir del 8 de marzo. En la misma fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Loles León, a sus 75 años, regresará a la televisión pública 50 años después para conducir un talent show en La 2.

Durante su entrevista con David Broncano, León ha subrayado su experiencia profesional, a la par que ha respondido a las preguntas clásicas del presentador. “Siempre he tenido hambre de cumplir mis sueños, los he cumplido y los sigo cumpliendo”, ha afirmado entre aplausos la actriz. “He nacido para hacer reír, entretener y daros toda la alegría que pueda”, ha asegurado a continuación ante el público.

Lo que se ha propuesto lo ha conseguido con el público al programa, ya que ha recibido más de una decena de aprobaciones y aplausos del público. Una de estas ocasiones ha sido con sus comentarios hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Yo de lo americano no quiero nada, menos a la gente que ahora critica al cara panocha este”.

“Tríos los he hecho, pero yo le recomendé cuartetos para empezar”, asegura la actriz

Y en una línea de sinceridad muy característica, ha hecho un repaso de algunas de sus experiencias personales, tanto en el terreno sentimental como en el sexual: “He cuidado otras tierras, he estado siempre con calvos en mi vida. En la vida sexual, se tiene que probar de todo”. No ha sido este el titular más capcioso que ha dejado la actriz en cuestiones de sexo, puesto que Broncano le ha preguntado que desvele algunas de las consultas que les han hecho durante la preparación del programa y allá que se ha lanzado León.

La actriz ha explicado que una mujer de avanzada edad le preguntó por si era demasiado tarde para ella hacer un trío, hecho que descartó por completo Loles León: “Tríos los he hecho, pero yo le recomendé cuartetos para empezar”. Ante la sorpresa de Broncano, ella explicó que, aunque no se tenga sexo durante todo el proceso, “te ríes mucho”.

Mientras incidía en su actividad sexual, la artista ha subrayado su buena planta: “Estoy mejor que nunca, mira qué piernas”. Durante su intervención en La Revuelta, la actriz ha hecho hincapié también en la importancia del carácter en el mundo del espectáculo: “No quieras llegar a donde quieres llegar si no tienes carácter y energía”. Cualidad que ha comparado con Candela Peña, de quien dice ser familiar lejana. “He estado nominada tres veces a los Oscar y soy una auténtica leyenda. Soy una mujer y una persona que no me dejo avasallar”, ha reivindicado.

Mitos y verdades sobre el fichaje de David Broncano por TVE: del coste del contrato al objetivo de audiencia de ‘La Resistencia’.

En el terreno personal, León se muestra satisfecha con su soltería y asegura estar cómoda en esta etapa de su vida. Ha bromeado sobre la atención que ha recibido en el pasado por parte de “chicos guapos”, y ha reconocido que, a pesar de los cambios de etapa, siempre mantiene la misma vitalidad: “Me tenías que haber conocido con 20 años, energía siempre tiene que haber, no puedes llegar donde quieras sin energía”.

