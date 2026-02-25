Seis miembros del antiguo CNI “participaron activamente” en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado del 23F. (Europa Press)

La desclasificación de los archivos ocultos del 23F ha revelado que hasta seis miembros de los servicios secretos del CESID, el antiguo CNI, participaron “activamente” en el intento de golpe de Estado perpetrado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, y lo intentaron encubrir.

Así aparece en un informe perteneciente al ministerio de Defensa, en el que se menciona cuatro miembros —el Capitán García Almenta, el Capitán Gómez Iglesias , el Sargento Miguel Sales y el Cabo Monge Segura— que “tenían conocimiento previo” de la operación del 23 de febrero.

El documento también hace mención a “indicios” que apuntaban también al Comandante José Luis Cortina, el militar que fue acusado y finalmente absuelto; pero matiza que “no está comprobado que se supiera”. También subraya que hubo otros miembros que, aunque no participaron activamente, “adoptaron posturas de solidaridad” con los seis militares mencionados.

