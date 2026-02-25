España

Seis miembros del antiguo CNI “participaron activamente” en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

El informe resalta que estas personas tenían conocimiento previo sobre el golpe de Estado o bien participaron en su planificación

Guardar
Imágenes del cordón policial que
Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado del 23F. (Europa Press)

La desclasificación de los archivos ocultos del 23F ha revelado que hasta seis miembros de los servicios secretos del CESID, el antiguo CNI, participaron “activamente” en el intento de golpe de Estado perpetrado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, y lo intentaron encubrir.

Así aparece en un informe perteneciente al ministerio de Defensa, en el que se menciona cuatro miembros —el Capitán García Almenta, el Capitán Gómez Iglesias , el Sargento Miguel Sales y el Cabo Monge Segura— que “tenían conocimiento previo” de la operación del 23 de febrero.

El documento también hace mención a “indicios” que apuntaban también al Comandante José Luis Cortina, el militar que fue acusado y finalmente absuelto; pero matiza que “no está comprobado que se supiera”. También subraya que hubo otros miembros que, aunque no participaron activamente, “adoptaron posturas de solidaridad” con los seis militares mencionados.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

CNIDesclasificacion 23FEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Interior acusó a los generales de promover una campaña para implicar a Juan Carlos I en el golpe del 23F: “Tenía preparado un avión para salir de España por si no salía bien”

Un informe incluido en los documentos desclasificados del 23F sin fecha ni firma asegura que los militares procesados en el golpe intentaron incriminar al rey “para disminuir su responsabilidad penal”. Habla de “rumores contra la Corona”

Interior acusó a los generales

Giro en el juicio de Marius Borg: tendría un hijo secreto del que “habría presumido”

La casa real noruega se enfrenta a un nuevo escándalo tras la declaración de un testigo en una nueva sesión de juicio

Giro en el juicio de

La convesación de la mujer de Tejero con su hijo el 23F: “Han dejado a tu padre tirado como a una colilla (...) Le pido a Dios que salga sano. Que esté en prisión toda la vida”

Entre los 153 documentos que se han desclasificado está la transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero, Carmen Díez

La convesación de la mujer

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Un documento manuscrito de la planificación del 23F considera al Rey Juan Carlos “un objetivo a batir y anular”: “No es un símbolo a respetar”

“El Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un Gobierno de los socialistas”, describen los golpistas

Un documento manuscrito de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La convesación de la mujer

La convesación de la mujer de Tejero con su hijo el 23F: “Han dejado a tu padre tirado como a una colilla (...) Le pido a Dios que salga sano. Que esté en prisión toda la vida”

Un documento manuscrito de la planificación del 23F considera al Rey Juan Carlos “un objetivo a batir y anular”: “No es un símbolo a respetar”

España se queda fuera de LEAP, el nuevo proyecto de los líderes de Europa para desarrollar drones y misiles “avanzados y de bajo coste”

Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo”

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

ECONOMÍA

Cataluña aprueba la subida de

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080