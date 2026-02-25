España

Pablo Alborán y Juan Sesma, enamorados “hasta las trancas”, comparten su viaje a Lisboa: las románticas imágenes de la pareja

Es la primera vez que el cantante publica fotografías con alguno de sus novios en su cuenta de Instagram

Pablo Alborán y Juan Sesma
Pablo Alborán y Juan Sesma publican su viaje a Lisboa en Instagram

Las nuevas imágenes que han publicado Pablo Alborán y Juan Sesma dejan constancia de que su relación está más que consolidada. La reciente publicación de un carrusel fotográfico de su escapada a Lisboa, compartido por Juan Sesma en su perfil, ha ofrecido a sus seguidores un acercamiento inédito a una de las primeras experiencias románticas de la pareja. Además, el cantante lo ha enseñado por primera vez en su cuenta de Instagram con más de 7 millones de seguidores.

La aparición de Pablo Alborán en compañía de su pareja en redes sociales ha marcado un hito en la actitud pública del artista respecto a su vida sentimental. La capital portuguesa se ha convertido en el escenario elegido por ambos para despedirse antes de afrontar un periodo de separación motivado por los compromisos profesionales de Alborán.

El cantante ha anunciado el inicio de su Kilómetro 0 Global Tour, que le llevará a recorrer Latinoamérica durante el mes de marzo. Frente a la inminente distancia, la pareja ha optado por disfrutar de una agenda cargada de actividades: desde paseos por Lisboa y planes culturales, hasta la tradicional degustación de pasteles de nata, pasando por recorridos en tranvía y veladas nocturnas.

Pablo Alborán, en los Premios Platino 2025

La relación de Pablo Alborán y Juan Sesma

Entre los planes a corto plazo, la posibilidad de que Juan Sesma se sume, al menos en alguna de las etapas de esta gira internacional, se mantiene abierta. De hecho, el calendario de Alborán contempla un concierto previsto en la capital lusa para el próximo 25 de abril.

Por primera vez, Pablo Alborán ha subido a su perfil de Instagram una instantánea en la que aparece junto a uno de sus novios, acompañando la imagen con la frase: “Lisboa será sempre Lisboa”. Este gesto, además de mostrar la complicidad y naturalidad de la pareja, apunta a una clara voluntad de normalizar su vida privada y exponer sus sentimientos hacia Juan Sesma ante la opinión pública y sus seguidores.

Pablo Alborán y Juan Sesma
Pablo Alborán y Juan Sesma publican su viaje a Lisboa en Instagram

Juan Sesma, por su parte, ya había mostrado a través de sus redes sociales la solidez de su relación durante la celebración de su vigésimo séptimo cumpleaños, compartiendo imágenes en las que se refería por primera vez a Pablo Alborán como “mi novio”. Estas publicaciones pusieron fin a semanas de especulaciones y permitieron a los seguidores de ambos ser testigos de la cercanía existente entre el cantante malagueño y el joven modelo navarro, que ha compartido su propio carrusel con el texto “hasta las trancas”.

Las primeras palabras de Pablo Alborán

La repercusión mediática de estos contenidos ha motivado la intervención del propio Pablo Alborán, quien, según ha declarado ante los micrófonos de Europa Press tras ser preguntado por Sesma después del concierto de Malú en Madrid, que se encuentra en una fase personal especialmente satisfactoria: “Siempre estoy feliz”.

Pablo Alborán y el modelo
Pablo Alborán y el modelo Juan Sesma (INSTAGRAM).

La actuación de Alborán junto a Malú en la plaza de toros de Las Ventas ha supuesto su reaparición pública justo después de que trascendieran las informaciones sobre su nuevo romance. Al ser preguntado directamente por su relación con Juan Sesma, el artista ha respondido: “todo bien, todo bien”, y ha mantenido la discreción evitando entrar en detalles sobre su vida sentimental.

