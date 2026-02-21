Así se gestó el romance de Pablo Alborán y su novio, Juan Sesma: una comida en Torremolinos, las fiestas de Cintruénigo y la oficialización del noviazgo

Pablo Alborán y el modelo Juan Sesma (INSTAGRAM).

La historia sentimental entre Pablo Alborán y Juan Sesma ha quedado confirmada en las últimas semanas, después de que una referencia aparentemente casual del cantante durante La Revuelta haya despertado el interés general sobre su vida privada. En cuestión de horas, el foco mediático giró hacia la identidad de la persona con la que comparte su día a día.

La confirmación llegaba justo la tarde del martes 17 de febrero, cuando el modelo navarro Juan Sesma utilizó sus redes sociales para difundir varias imágenes junto al artista y en un ambiente de complicidad, coincidiendo con la celebración de su vigésimo séptimo cumpleaños, por lo que es ocho años menor que Alborán.

Una publicación, en la que incluyó la frase: “Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”. Sin embargo, ahora Vanitatis ha revelado detalles inéditos sobre el origen del noviazgo a través de fuentes cercanas a la pareja, por lo que ya se conoce cómo fue ese misterioso inicio.

Pablo Alborán y el modelo Juan Sesma (INSTAGRAM).

El noviazgo de Pablo Alborán y Juan Sesma

La conexión entre ambos comenzó, según el citado medio, en el verano de 2025, momento en el que fueron vistos acompañados por un grupo de amigos en un conocido restaurante de Torremolinos, localidad natal de Alborán. Su entorno explica que en aquel encuentro no existía todavía un vínculo sentimental. De hecho, los testimonios relatan que, durante aquella comida, el modelo estaba más pendiente de otro amigo presente en la reunión que del propio cantante.

Las primeras señales de un acercamiento sentimental afloraron poco antes de concluir el año 2025. Personas cercanas consultadas por Vanitatis describen el inicio del romance como “un flechazo” surgido entre dos perfiles muy intensos, que oficializaron su relación en torno a mediados de enero.

Pablo Alborán hace pública su relación

Esta evolución rápida se ha reflejado también en los gestos públicos de la pareja. Pablo Alborán ha visitado Cintruénigo, localidad navarra de la que es originario Juan Sesma, en pleno periodo festivo dedicado a la Virgen de la Paz. En una población que ronda los 8.000 habitantes, la presencia del cantante llegó a generar conversación y rumores entre los vecinos, especialmente al coincidir con una fecha tan señalada para la comunidad local.

El cantante malagueño ha interpretado 'Algo de mí', su nueva canción, en el programa de 'La Revuelta'. / Captura de pantalla de Instagram

Las imágenes en redes sociales de la fiesta de cumpleaños no han sido las primeras en alimentar las sospechas en torno a la pareja. Días antes, Juan Sesma ya había compartido stories en la que aparecía junto al cantante. A esto se suman publicaciones sobre Terral, el perro de Alborán, lo que ha consolidado las especulaciones. La instantánea del cumpleaños, rodeados de amigos y en un ambiente desenfadado, solo supuso el asentamiento definitivo de la historia dentro del debate público.

Quién es Juan Sesma

Según su círculo, Juan Sesma “es un chico muy aventurero, no tiene pudores ni vergüenzas. Es muy simpático y siempre destaca por su buen humor”. Su entorno añade que mantiene una agenda social activa y es especialmente cercano a su familia, actitud que ha vuelto a quedar patente en los agradecimientos a sus padres por su desplazamiento a Madrid para celebrar su 27 cumpleaños. Especialmente tienen tres cosas en común: el deporte, los animales y el mundo de la interpretación.

Carlos González con Pablo Alborán en el cumpleaños de Juan Sesma (Instagram)

Juan Sesma vive en Madrid desde hace años por motivos profesionales, está representado por la agencia Wanted y desarrolla su carrera en el ámbito de la interpretación. Durante su estancia en la capital, ha compartido vivienda con el actor Carlos González. Ambos provienen de Cintruénigo y tienen una amistad consolidada, fruto de años de convivencia y colaboración dentro del sector audiovisual, que también se ha reflejado en la presencia de González en el cumpleaños celebrado por el modelo.

El cantautor y músico español, Pablo Alborán, en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023.

Ni Pablo Alborán ni Juan Sesma han pretendido ocultar su relación, tampoco gestionarla desde el secretismo. Las fuentes del citado medio explican que ambos asumen que normalizar su noviazgo implica una atención pública más intensa, al menos durante un periodo inicial. Su intención es encontrar un espacio de equilibrio que les permita vivir esta etapa de modo personal. Es más, Sesma ha subido más de 10.000 seguidores en Instagram.