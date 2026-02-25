España

Un documento manuscrito de la planificación del 23F considera al Rey Juan Carlos “un objetivo a batir y anular”: “No es un símbolo a respetar”

“El Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un Gobierno de los socialistas”, describen los golpistas

Guardar
Esquema de la planificación del
Esquema de la planificación del Golpe de Estado del 23 F

Entre los documentos que se han hecho públicos del 23F se incluye un escrito a mano en el que se describe la planificación del golpe fechado en diciembre de 1980. En él se describen los posibles apoyos y obstáculos y se considera al en ese momento Rey, Juan Carlos I, como “un objetivo a batir y anular”.

Y es que en este documento, los golpistas consideran que un primer fallo que podría sufrir el golpe es “dejar al ‘Borbón’ libre y tratar con él como si fuera un caballero”. Esto lo explican en la siguiente frase, asegurando que “el Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un Gobierno de los socialistas, no pudiendo ser considerado como un símbolo a respetar”.

El segundo de los fallos que preveían en ese momento, era que entre parte de los militares y afines, no se pueda garantizar “el cumplimiento de los compromisos libremente aceptados”.

Por ello consideran, que aunque sean “muy válidas” las “palabras de honor, a la hora de las acciones de responsabilidad y riesgo como la del 23F es indispensable introducir dispositivos de seguridad que garanticen que los comprometidos actúen en la forma prevista o permitan que actúen sus subordinados cuando ellos no quieren o no pueden”.

“Será preciso de aquí en adelante, contar en cada Unidad con hombres dispuestos a forzar por las armas, el cumplimiento de las palabras dadas para la acción, cuando vuelvan a darse las horas críticas”.

La “intervención de la Corona” y los apoyos de PSOE y UCD

Este mismo escrito describe como querían llegar a cabo la operación, siendo el primer paso “forzar a dimitir a Suárez” y llevar a cabo una “intervención de la Corona, poniendo en marcha mecanismos constitucionales.

Para ello aseguraban que eran “imprescindibles” los apoyos de Unión de Centro Democrático (UCD) y PSOE “para asegurar mayoría en investidura”. Este objetivo se quería buscar a través de presionar a UCD y Alianza Popular (AP) a “formar un partido de derecha nacional” y por otra parte, el PSOE haría un “Congreso anti-marxista” para crear un partido socialdemócrata.

También como objetivos claros “erradicar el comunismo” y “legislar para impedir partidos regionales”. Sobre UCD y PSOE añaden que la forma de conseguir su participación es a través de “apelar al buen sentido y patriotismo de sus líderes”.

Entonces, el Presidente del Gobierno sería un “General con respaldo de los militares, pero sin protagonismo público” y el propio Gobierno, un “50% civiles independientes y algún militar” y el “resto civiles propuestos por UCD, PSOE y UCD”.

“El Gobierno tendría como mandato el resto de la legislatura siendo un Gobierno de Gestión”, agregaban.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Desclasificación documentos 23FAntonio TejeroGuardia CivilCongreso de los DiputadosPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Interior acusó a los generales de promover una campaña para implicar a Juan Carlos I en el golpe del 23F: “Tenía preparado un avión para salir de España por si no salía bien”

Un informe incluido en los documentos desclasificados del 23F sin fecha ni firma asegura que los militares procesados en el golpe intentaron incriminar al rey “para disminuir su responsabilidad penal”. Habla de “rumores contra la Corona”

Interior acusó a los generales

Giro en el juicio de Marius Borg: tendría un hijo secreto del que “habría presumido”

La casa real noruega se enfrenta a un nuevo escándalo tras la declaración de un testigo en una nueva sesión de juicio

Giro en el juicio de

La convesación de la mujer de Tejero con su hijo el 23F: “Han dejado a tu padre tirado como a una colilla (...) Le pido a Dios que salga sano. Que esté en prisión toda la vida”

Entre los 153 documentos que se han desclasificado está la transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero, Carmen Díez

La convesación de la mujer

Seis miembros del antiguo CNI “participaron activamente” en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

El informe resalta que estas personas tenían conocimiento previo sobre el golpe de Estado o bien participaron en su planificación

Seis miembros del antiguo CNI

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La convesación de la mujer

La convesación de la mujer de Tejero con su hijo el 23F: “Han dejado a tu padre tirado como a una colilla (...) Le pido a Dios que salga sano. Que esté en prisión toda la vida”

Seis miembros del antiguo CNI “participaron activamente” en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

España se queda fuera de LEAP, el nuevo proyecto de los líderes de Europa para desarrollar drones y misiles “avanzados y de bajo coste”

Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo”

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

ECONOMÍA

Cataluña aprueba la subida de

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080