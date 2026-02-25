Las órdenes de “tirar a matar” y preparar los “tanques” a la unidad militar que ocupó TVE en el 23F: “No acepta más órdenes que las de su coronel”

Órdenes de "tirar a matar" en el 23F

Uno de los movimientos más importantes del 23F fue el intento de controlar TVE por parte de los golpistas. La desclasificación ha desvelado detalles internos de cómo se fraguó el despliegue militar. Una conversación telefónica con un militar, identificado como John, refleja afirmaciones como que el primer tiro debía ser al aire y después “tirar a matar” o que tenían los “carros y tanques” listos.

“Parece ser que Teniente Merlo (de Villoviciosa 14) está con una tanqueta en TVE”, afirma una nota informativa de la segunda sección del Estado Mayor durante desarrollo del golpe, a las 20:45. “No acepta más órdenes que las de su coronel”, continúa la nota, en referencia al teniente que estaba amenazando las instalaciones televisivas.

Unos minutos después, los diputados empezaron a abandonar el Congreso de los Diputados. Quedarían todavía horas para que saliera el rey Juan Carlos I en televisión, pasada la 1 de la madrugada, y pidiera el orden constitucional. El soldado protagonista de esta llamada afirma creer que el rey había llamado por teléfono. Juan Carlos I realizó una serie de llamadas que serían claves para paralizar el golpe.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los grupos reformar este semestre la vigente Ley de Secretos de 1968, pero no ha aclarado si, mientras eso ocurre, va a desclasificar documentos más antiguos incluso que los de la intentona golpista de 1981 que el Gobierno ha liberado este martes. (Fuente: Congreso)

El documento bajo el nombre de “Conversaciones telefónicas de la unidad militar El Pardo” ha desvelado unas comunicaciones en el cuartel de Retamares, a través de unas llamadas telefónicas. A su vez, otro de los escritos permite conocer el desarrollo de los acontecimientos alrededor y más allá del Congreso, donde se pueden observar los pasos que dieron estos militares para controlar RTVE.

Durante la charla, el soldado, identificado como John, explica que permanecieron en Prado del Rey desde la tarde hasta la noche y que la orden de abrir fuego vino de su capitán, quien a su vez recibía instrucciones “del coronel y estos”. Relata que antes de salir les mandaron preparar el equipo como si fueran a maniobras y que, al llegar a TVE, se les prohibió cualquier contacto externo

La orden fue clara. “El primer disparo al aire, el siguiente a dar”, aseguró este profesional tras el altercado. El teniente Merlo, señalado en los mensajes de “Notas Informativas Sección 2″, habría asegurado que solo recibía órdenes de su coronel. Esta descentralización tuvo un impacto directo en el desarrollo de los acontecimientos.

Tras este primer despliegue militar, las fuerzas serían relevadas por orden de los golpistas. A las 20:50, “Fuerzas de la 111ª Comandancia controlan TVE y relevan a las Fuerzas del Ejército”, según consta en los registros oficiales de aquella noche. A las 21:20, en el kilómetro 15 de la Carretera N-I, se observaban “22 camiones del Ejército, unos con personal y otros con ametralladoras pesadas”. Finalmente, a las 21:30 se confirma: “TVE está controlada por Fuerzas 111 Comandancia”.

Este momento pudo ser decisivo para un éxito del golpe que no llegó a materializarse. El mensaje emitido por el rey hizo que se fueran retirando los militares para cumplir con la orden. Esto se dio a la 01:15 de la madrugada. Hasta este instante, el monarca mantuvo conversaciones determinantes.