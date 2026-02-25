España

Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

La medida que plantea el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy también afectaría a los menores de 18 años si estas bebidas superan los 32 mg de cafeína por cada 100 ml

Guardar
Un joven en la sección
Un joven en la sección de bebidas energéticas en un supermercado. (Solstock)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años, una restricción que también se aplicaría en el caso de quienes no hayan cumplido 18 añosa cuando los productos contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Así lo ha anunciado este miércoles el ministro Pablo Bustinduy desde Barcelona, antes de reunirse con representantes de Gasol Foundation, organización que combate la obesidad infantil con programas de promoción de la salud.

El ministro ha señalado que la medida cuenta con un respaldo amplio, ya que, según un barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas presentado la semana pasada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), el 91% de los encuestados cree que debería prohibirse la venta de bebidas energéticasa menores de 16 años y más de la mitad (54%) considera que tampoco deberían venderse a los menores de 18 años.

Ese mismo informe de Aesan también indica que uno de cada cuatro encuestados consume estas bebidas, con una media de dos veces por semana. Además, entre quienes las consumen, casi la mitad lo hace al menos una vez al día y cerca del 47% suele combinarlas con alcohol. Apoyándose en esos datos, el ministro ha destacado la necesidad de una regulación.

Las bebidas energéticas contienen ingredientes como cafeína, azúcar y taurina, identificados por la Aesan como factores de riesgo para la salud. Un consumo elevado de cafeína puede provocar nerviosismo, irritabilidad y ansiedad, así como dificultades para dormir, alteraciones en la atención, la memoria y el pensamiento, e incluso trastornos cardiovasculares.

Imagen de una bebida energética.
Imagen de una bebida energética. Foto: (iStock)

Ya están prohibidas en centros escolares

La nueva regulación que propone el ministerio se añade a la prohibición vigente de vender bebidas energéticas en los centros escolares, una medida implementada el año pasado con la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Esta iniciativa también toma como referencia el informe elaborado en 2021 por el Comité Científico de la Aesan, que advierte sobre los riesgos del consumo excesivo de cafeína.

La propuesta se alinea con las restricciones que ya aplican países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, así como con normativas adoptadas por comunidades autónomas como Galicia y Asturias.

Limitación de la publicidad de alimentos no saludables

Junto a la regulación de las bebidas energéticas, Bustinduy ha recordado que su departamento prepara una normativa para limitar la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. El ministro ha calificado estos anuncios como perjudiciales y ha afirmado que la sociedad exige medidas para proteger la salud infantil. El barómetro de la Aesan también respalda esta postura: casi el 80% de la población considera necesaria la prohibición de publicidad de este tipo de productos a menores.

El ministro también ha criticado la exposición diaria de la infancia a este tipo de mensajes, pues cada niño en España “recibe más de 4.000 anuncios de comida no saludable al año solo en televisión”, una cifra que se eleva a 30 anuncios diarios si se incluyen otros medios de comunicación.

Temas Relacionados

Bebidas energéticasNutriciónJóvenesNutrición EspañaMinisterio de Derechos SocialesPablo BustinduyEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ferran Adrià, chef y exlíder de elBulli: “Yo vivo de las rentas; mi fundación tiene 16 millones de euros, pero yo no cobro un euro, es para ayudar”

En una reciente entrevista para ‘Cadena SER’, el cocinero habló de su actual proyecto, elBullifoundation, y de su situación económica

Ferran Adrià, chef y exlíder

Investigadores españoles identifican dos proteínas vinculadas al crecimiento del cáncer de hígado en niños

El hepatoblastoma es una enfermedad poco frecuente que afecta a uno o dos niños de cada un millón

Investigadores españoles identifican dos proteínas

Un error en la tramitación de citas en la sanidad de Asturias provoca la muerte de una mujer con cáncer de pulmón

El Gobierno asturiano reconoce el “funcionamiento anormal” del servicio e indemnizará a la familia con 14.000 euros

Un error en la tramitación

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex

Paola Sanz, podóloga: “Que te duela solo un lado del cuerpo no es casualidad y tienes que saberlo”

Este problema puede producirse por varios motivos, por lo que la especialista destaca que es importante realizar pruebas para tratarlo correctamente

Paola Sanz, podóloga: “Que te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirman la inhabilitación de cuatro

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

Un padre consigue reducir la manutención de sus dos hijos mayores de edad: su poder adquisitivo ha caído en un 44% desde el divorcio

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080