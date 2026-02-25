Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

Un joven en la sección de bebidas energéticas en un supermercado. (Solstock)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años, una restricción que también se aplicaría en el caso de quienes no hayan cumplido 18 añosa cuando los productos contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Así lo ha anunciado este miércoles el ministro Pablo Bustinduy desde Barcelona, antes de reunirse con representantes de Gasol Foundation, organización que combate la obesidad infantil con programas de promoción de la salud.

El ministro ha señalado que la medida cuenta con un respaldo amplio, ya que, según un barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas presentado la semana pasada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), el 91% de los encuestados cree que debería prohibirse la venta de bebidas energéticasa menores de 16 años y más de la mitad (54%) considera que tampoco deberían venderse a los menores de 18 años.

Ese mismo informe de Aesan también indica que uno de cada cuatro encuestados consume estas bebidas, con una media de dos veces por semana. Además, entre quienes las consumen, casi la mitad lo hace al menos una vez al día y cerca del 47% suele combinarlas con alcohol. Apoyándose en esos datos, el ministro ha destacado la necesidad de una regulación.

Las bebidas energéticas contienen ingredientes como cafeína, azúcar y taurina, identificados por la Aesan como factores de riesgo para la salud. Un consumo elevado de cafeína puede provocar nerviosismo, irritabilidad y ansiedad, así como dificultades para dormir, alteraciones en la atención, la memoria y el pensamiento, e incluso trastornos cardiovasculares.

Imagen de una bebida energética. Foto: (iStock)

Ya están prohibidas en centros escolares

La nueva regulación que propone el ministerio se añade a la prohibición vigente de vender bebidas energéticas en los centros escolares, una medida implementada el año pasado con la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Esta iniciativa también toma como referencia el informe elaborado en 2021 por el Comité Científico de la Aesan, que advierte sobre los riesgos del consumo excesivo de cafeína.

La propuesta se alinea con las restricciones que ya aplican países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, así como con normativas adoptadas por comunidades autónomas como Galicia y Asturias.

Limitación de la publicidad de alimentos no saludables

Junto a la regulación de las bebidas energéticas, Bustinduy ha recordado que su departamento prepara una normativa para limitar la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. El ministro ha calificado estos anuncios como perjudiciales y ha afirmado que la sociedad exige medidas para proteger la salud infantil. El barómetro de la Aesan también respalda esta postura: casi el 80% de la población considera necesaria la prohibición de publicidad de este tipo de productos a menores.

El ministro también ha criticado la exposición diaria de la infancia a este tipo de mensajes, pues cada niño en España “recibe más de 4.000 anuncios de comida no saludable al año solo en televisión”, una cifra que se eleva a 30 anuncios diarios si se incluyen otros medios de comunicación.