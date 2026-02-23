Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE) tras ser denunciado por un menor aprendiz de torero de acoso sexual: “Ay si tuvieras los 18”

El ya exalcalde de la Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, durante una entrevista con Efe. (EFE)

El alcalde del municipio sevillano de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE) ha presentado su dimisión este lunes tras 14 años en el cargo, en medio de la apertura de diligencias por acoso sexual a un menor aprendiz de torero, según la decisión de la Fiscalía. Todo comenzó ya hace un año, pero no fue hasta el pasado 13 de febrero cuando los hechos fueron denunciados en el canal interno de comunicación del partido, según desveló El Mundo.

En ese momento, los padres de la víctima y Manuel Carbonell, exdirector de la Escuela Taurina local, interpusieron denuncias tanto en la Policía Nacional como en la Fiscalía. Carbonell, según ha informado Efe, acusa a Agüera de ser un “depredador sexual” y ha solicitado una orden de alejamiento para proteger al joven presuntamente acosado durante varios meses.

La denuncia, que incluye mensajes entregados por el menor y atribuye intercambios entre octubre de 2024 y febrero de 2025, ha sido derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática para esclarecer los hechos denunciados. Según el escrito, el menor habría contado lo sucedido a Carbonell, a quien entregó los mensajes que intercambió con Agüera y en los que este último se habría insinuado y llegado incluso a plantear un encuentro. En la misma carta, el hasta hoy alcalde dice que se va del Ayuntamiento “con la cabeza muy alta y con la conciencia muy tranquila”.

En el canal interno del PSOE, se presentó una denuncia anónima recogiendo, entre otros, el siguiente mensaje: “Ayyy si tuvieras los 18!!!”. A raíz de esas comunicaciones, el partido inició una investigación interna bajo las acusaciones de “ciberacoso y hostigamiento sexual”.

Agüera se pronuncia

En un comunicado difundido este lunes, Agüera ha manifestado que renuncia a la alcaldía durante unos meses para poder dedicar tiempo a su defensa, recalcando que lo hace “por su salud mental y la de su familia y no por ser culpable de nada”. Así lo ha comunicado públicamente, subrayando su intención de defenderse de las “graves acusaciones de este empleado”.

“Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en mi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas”, ha afirmado el edil. También ha asegurado que ha denunciado este hecho “ante la justicia” por “atentar” contra su “derecho al honor”.

En ese texto, el exalcalde ha responsabilizado a un “empleado municipal” de haber divulgado una conversación que, ha remarcado, ocurrió hace más de un año. Además, ha vinculado la publicación de esos mensajes con “el cierre de la escuela municipal taurina”, institución en la que el menor —presunta víctima— recibía clases. Agüera ha calificado el episodio de “venganza y odio personal” dentro de su mensaje de despedida.

El PSOE de Sevilla no adopta medidas

El PSOE de Sevilla, por su parte, no ha adoptado ninguna medida disciplinaria contra Agüera hasta la fecha, argumentando que los hechos no podían “fundamentarse sin certidumbre alguna” y que en esos momentos tampoco existía proceso judicial abierto.

Actualmente, el PSOE de La Algaba, localidad de unos 17.000 habitantes, cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y desde este martes asume las funciones del cargo el primer teniente de Alcalde, José Manuel Gutiérrez.