A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después para los trabajadores autónomos acogidos a la ley de ‘segunda oportunidad’. Según ha informado este lunes el sindicato UPTA Aragón, el fallo permite que los autónomos puedan beneficiarse de este régimen incluso cuando existan derivaciones de responsabilidad por deudas de sociedades, siempre que no haya conductas fraudulentas o de mala fe.

La sentencia, conseguida por los servicios jurídicos de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón-UPTA, supone un avance clave en la interpretación de la normativa concursal. El Supremo aclara que la simple existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad no excluye automáticamente al autónomo del acceso a la exoneración, salvo que dicha derivación esté motivada por fraude o mala fe.

Hasta ahora, muchos autónomos quedaban fuera del mecanismo de segunda oportunidad si las autoridades fiscales o la Seguridad Social les atribuían deudas de sociedades mediante un acuerdo de derivación de responsabilidad. El Tribunal Supremo establece ahora que solo si la derivación se basa en conductas equiparables a sanciones por fraude podrá impedir el acceso a la exoneración.

De este modo, miles de autónomos que arrastran deudas por actividades empresariales fallidas podrán solicitar el perdón parcial o total de sus deudas, siempre que no exista prueba de mala fe.

Límites y alcance de la exoneración de deudas públicas

El fallo del Supremo también aporta claridad sobre los límites de la exoneración de deuda pública. Según UPTA Aragón, el tribunal aclara que el perdón puede alcanzar íntegramente los primeros 5.000 euros de deuda pública por acreedor. A partir de esa cantidad, puede exonerarse el 50% de la deuda hasta un tope de 10.000 euros por cada acreedor público.

Además, la sentencia reconoce que las sanciones e intereses, considerados como crédito subordinado en el ámbito concursal, quedan fuera de ese límite y pueden ser eliminados en su totalidad. Esto puede suponer una liberación económica significativa para quienes se acojan a la segunda oportunidad.

Un precedente relevante para los juzgados mercantiles

La sentencia fija criterios de interpretación que serán esenciales para los jueces mercantiles y para los autónomos que tramiten procedimientos concursales.

El Supremo remarca que la derivación de responsabilidad, por sí sola, no supone indicio automático de mala fe. Esto abre la puerta a que más trabajadores por cuenta propia puedan acogerse a la exoneración, incluso en contextos complejos de deudas empresariales.

La exoneración parcial de créditos públicos se aplicará por acreedor, conforme a los límites establecidos por la ley, y los créditos subordinados podrán ser exonerados en su totalidad, con independencia del tope de 10.000 euros.

La defensa jurídica en este caso ha sido dirigida por el abogado Miguel Ángel Roca del Río, colaborador de UPTA Aragón en sus servicios de Segunda Oportunidad. Su argumentación fue tenida en cuenta por el Tribunal Supremo para establecer esta nueva interpretación, que permitirá a más autónomos recuperar su situación financiera y reiniciar su actividad profesional.