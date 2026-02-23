España

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Una sentencia histórica permite la exoneración parcial de la deuda pública incluso con derivación de responsabilidad

Guardar
Un autónomo trabajando con su
Un autónomo trabajando con su ordenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después para los trabajadores autónomos acogidos a la ley de ‘segunda oportunidad’. Según ha informado este lunes el sindicato UPTA Aragón, el fallo permite que los autónomos puedan beneficiarse de este régimen incluso cuando existan derivaciones de responsabilidad por deudas de sociedades, siempre que no haya conductas fraudulentas o de mala fe.

La sentencia, conseguida por los servicios jurídicos de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón-UPTA, supone un avance clave en la interpretación de la normativa concursal. El Supremo aclara que la simple existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad no excluye automáticamente al autónomo del acceso a la exoneración, salvo que dicha derivación esté motivada por fraude o mala fe.

Hasta ahora, muchos autónomos quedaban fuera del mecanismo de segunda oportunidad si las autoridades fiscales o la Seguridad Social les atribuían deudas de sociedades mediante un acuerdo de derivación de responsabilidad. El Tribunal Supremo establece ahora que solo si la derivación se basa en conductas equiparables a sanciones por fraude podrá impedir el acceso a la exoneración.

De este modo, miles de autónomos que arrastran deudas por actividades empresariales fallidas podrán solicitar el perdón parcial o total de sus deudas, siempre que no exista prueba de mala fe.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

Límites y alcance de la exoneración de deudas públicas

El fallo del Supremo también aporta claridad sobre los límites de la exoneración de deuda pública. Según UPTA Aragón, el tribunal aclara que el perdón puede alcanzar íntegramente los primeros 5.000 euros de deuda pública por acreedor. A partir de esa cantidad, puede exonerarse el 50% de la deuda hasta un tope de 10.000 euros por cada acreedor público.

Además, la sentencia reconoce que las sanciones e intereses, considerados como crédito subordinado en el ámbito concursal, quedan fuera de ese límite y pueden ser eliminados en su totalidad. Esto puede suponer una liberación económica significativa para quienes se acojan a la segunda oportunidad.

Un precedente relevante para los juzgados mercantiles

La sentencia fija criterios de interpretación que serán esenciales para los jueces mercantiles y para los autónomos que tramiten procedimientos concursales.

El Supremo remarca que la derivación de responsabilidad, por sí sola, no supone indicio automático de mala fe. Esto abre la puerta a que más trabajadores por cuenta propia puedan acogerse a la exoneración, incluso en contextos complejos de deudas empresariales.

La exoneración parcial de créditos públicos se aplicará por acreedor, conforme a los límites establecidos por la ley, y los créditos subordinados podrán ser exonerados en su totalidad, con independencia del tope de 10.000 euros.

La defensa jurídica en este caso ha sido dirigida por el abogado Miguel Ángel Roca del Río, colaborador de UPTA Aragón en sus servicios de Segunda Oportunidad. Su argumentación fue tenida en cuenta por el Tribunal Supremo para establecer esta nueva interpretación, que permitirá a más autónomos recuperar su situación financiera y reiniciar su actividad profesional.

Temas Relacionados

Ley de Segunda OportunidadDeudasAutónomosFinanzas PersonalesTrabajadores por Cuenta PropiaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 23 febrero

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

Receta de buñuelos de higo, el dulce tradicional para acompañar cualquier tipo de festividad

Un clásico de las cocinas rurales y un típico plato fallero como alternativa a los buñuelos de calabaza

Receta de buñuelos de higo,

Eduardo Navarrete y La Terremoto, el explosivo dúo creativo de ‘DecoMasters’: “La colección de Almodóvar de los sofás es un truño al lado de lo nuestro”

El diseñador y la vedette forman una de las parejas del ‘talent’ de reformas de Televisión Española

Eduardo Navarrete y La Terremoto,

Comidas ligeras e hidratación: los trucos para llevar mejor los vuelos de larga distancia, según los médicos

El paso de las horas de los trayectos de larga duración ocasionan cansancio y malestar general en los pasajeros

Comidas ligeras e hidratación: los

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

Cotizar voluntariamente permite conservar o ampliar derechos de jubilación, incapacidad y pensiones familiares

Cómo aprovechar el convenio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP redacta una guía

El PP redacta una guía “vinculante” para sus acuerdos autonómicos con Vox: un decálogo estatal que ordena las negociaciones y blinda la estabilidad de la legislatura

El Tribunal de Cuentas contra Adif en el Congreso: le acusa de falta de rigor en la investigación de dos denuncias por amaño de contratos

Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE) tras ser denunciado por un menor aprendiz de torero de acoso sexual: “Ay si tuvieras los 18”

“Hola, yo también soy una víctima del DAO”: una segunda mujer contacta con el abogado de la agente que denunció a José Ángel González por presuntas agresiones sexuales

La Xunta de Galicia asegura que si Altri consigue suministro eléctrico el proyecto de la macrocelulosa en Lugo se reiniciaría desde el principio

ECONOMÍA

Cómo aprovechar el convenio de

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

Isidoro Cruz, soldador: “En perfiles muy demandados, acercarse o superar los 30.000-35.000 euros al año ya no es raro”

Más de 400.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar cada semana y los empresarios se ahorran 3.243 millones anuales al no pagarlas

Declaración de la Renta 2026: fechas, deducciones y exenciones que marcarán la campaña

La Justicia retira la pensión a dos ‘ninis’ de 20 años por su “pasividad voluntaria”: no buscaron formarse ni trabajar

DEPORTES

Una mujer apuñala a su

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha