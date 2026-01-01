Los autónomos pagarán este año cuotas mensuales de 200 a 590 euros dependiendo de sus ingresos

En el último tramo del nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos, aquellos cuyos rendimientos netos mensuales superen los 6.000 euros deberán abonar en 2026 una cuota de 590 euros mensuales a la Seguridad Social, siempre que coticen por la base mínima. Tal como informó el medio de comunicación que publica esta información, esta cantidad supone un incremento respecto a ejercicios anteriores y forma parte del marco de regularización que el Gobierno ha decidido mantener para el próximo año, a la espera de un nuevo acuerdo con organizaciones de autónomos y agentes sociales.

Según detalló la fuente, la estructura actual de cuotas se basa en un sistema progresivo dividido en 15 tramos distintos, creado para adaptarse a los ingresos reales de los autónomos. El esquema, acordado en 2022 entre el Gobierno y las principales organizaciones representativas del colectivo, entró en vigor a comienzos de 2023 e irá evolucionando hasta el año 2032, en el marco de un periodo transitorio que busca adecuar plenamente las contribuciones a la capacidad económica de cada trabajador por cuenta propia.

Durante 2026, los autónomos que coticen por la base mínima mantendrán las mismas cifras que en 2025: las cuotas mensuales oscilarán entre los 200 y los 590 euros, en función del tramo de ingresos netos declarado. La congelación temporal de las cuotas responde al proceso de diálogo social pendiente de culminación, con el objetivo final de consolidar un sistema plenamente alineado con los rendimientos anuales reales de cada autónomo, tal como reportó el medio.

El sistema establece que los rendimientos netos, que determinan el tramo y la base de cotización, se calculan restando de los ingresos todos los gastos necesarios para la obtención de esos ingresos. Tras esa deducción, se aplica sobre la cifra resultante una deducción adicional por gastos genéricos: el 7% para los autónomos individuales y el 3% para los autónomos societarios. El importe neto obtenido tras estos descuentos define la base sobre la que se calcula la cuota de la Seguridad Social.

Los primeros seis tramos están destinados a quienes cuentan con rendimientos netos de hasta 1.700 euros mensuales. Un autónomo que declare menos de 670 euros de ingresos netos al mes pagará la cuota mínima de 200 euros, mientras que aquellos cuyos rendimientos se sitúen entre 670 y 1.700 euros abonarán entre 200 y 294 euros, de acuerdo con la información proporcionada por el medio.

En el siguiente rango, quienes tengan rendimientos netos por encima de 1.700 euros mensuales pagarán cuotas de entre 350 y 590 euros si optan por cotizar por la base mínima. Un ejemplo concreto se encuentra en el tramo decimotercero, correspondiente a ingresos entre 3.620 y 4.050 euros mensuales, donde la cuota mensual fijada es de 490 euros para la base mínima.

El sistema permite a los autónomos adaptar su contribución hasta seis veces por año, ya que pueden modificar su tramo de cotización cada dos meses. Este mecanismo persigue que las contribuciones se ajusten a posibles fluctuaciones en los ingresos estimados durante el ejercicio anual. Para ello, los trabajadores independientes deben comunicar a la Seguridad Social su previsión de rendimientos al comienzo del año, aunque pueden actualizarla si registran importantes cambios en su actividad económica.

Una vez finalizado el año fiscal y conocidos los rendimientos netos definitivos, se realiza una regularización: si el importe finalmente declarado difiere del estimado, la Administración puede devolver o reclamar cuotas en función de si el tramo real de cotización resulta inferior o superior al inicialmente indicado. El medio asegura que este procedimiento busca equilibrar el esfuerzo contributivo de los autónomos con su realidad económica al cierre del año.

De acuerdo con los detalles publicados, desde la entrada en vigor del nuevo sistema, cualquier persona que haya estado dada de alta como autónomo, aunque solo haya sido por un día, está obligada a presentar la declaración de la Renta. Esto marca una diferencia respecto al régimen anterior, bajo el cual solo debían declarar los autónomos personas físicas cuyos rendimientos netos hubieran superado los 1.000 euros en el año fiscal precedente.

El esquema de tramos establece una correlación estrecha entre ingresos netos y compromiso de cotización. Así, la tabla de contribuciones queda estructurada para que los trabajadores con menor facturación asuman cuotas más bajas, a la vez que los que perciban mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más al sistema de protección social.

Además, en 2026 entrará en vigor un aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización ideada para reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones. El medio detalló que esta aportación adicional pasará a ser del 0,9% sobre la base de cotización, un incremento frente al 0,8% aplicado en el ejercicio anterior. El aumento afecta tanto a trabajadores autónomos como a asalariados, independientemente del nivel salarial.

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que incorpora una regulación flexible mediante la posibilidad de cambiar de tramo varias veces al año y el ajuste final en función de los rendimientos anuales, se enmarca en la agenda de modernización del régimen de autónomos y responde a demandas históricas de equidad por parte del colectivo. Según lo publicado por el medio, la consolidación de este modelo y la adaptación final de las cuotas quedará pendiente de los acuerdos que se alcancen entre el Ejecutivo, las asociaciones de autónomos y los agentes sociales a lo largo del periodo transitorio fijado hasta la próxima década.