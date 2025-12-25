Un abogado explica las tres formas de saber si tienes deudas: “Es importante para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”

Conocer la deuda es fundamental para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad (@david_reclama)

Recibir una llamada inesperada de una empresa de recobro puede convertirse en una experiencia desconcertante para cualquiera. Muchas personas descubren que arrastran deudas que no recordaban, que creían saldadas o cuyo importe ha cambiado con el paso del tiempo. En un contexto económico en el que el endeudamiento personal es cada vez más frecuente, saber exactamente cuál es la situación financiera real se vuelve una cuestión clave, especialmente para quienes se plantean buscar una salida legal a sus problemas económicos.

Sobre esta cuestión pone el foco el abogado @David_reclama, en un vídeo difundido en TikTok, en el que explica cómo comprobar si una persona tiene deudas y por qué ese paso es fundamental si se quiere optar a la Ley de Segunda Oportunidad. El punto de partida que plantea el abogado es muy habitual: alguien que recibe una llamada exigiendo el pago de una deuda de varios miles de euros que ni siquiera sabía que existía. Ante esa situación, la pregunta lógica es si hay más deudas ocultas y cómo se puede obtener una fotografía completa del estado financiero. Según David, existen tres vías principales para averiguarlo, cada una con sus particularidades y limitaciones.

La primera opción que menciona es la consulta del Cirbe, la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Se trata de un registro oficial en el que figuran los préstamos, créditos y avales que una persona mantiene con entidades financieras. Para acceder, explica, es necesario entrar en la página web del Banco de España, registrarse y solicitar los informes disponibles. El sistema genera dos documentos: un informe agregado y un informe detallado. El abogado recomienda centrarse en el informe detallado, ya que es el que permite ver con mayor precisión las deudas registradas.

No obstante, David introduce una advertencia importante: el Cirbe no siempre refleja la totalidad de las deudas existentes. Si una entidad financiera ha vendido la deuda a una empresa de recobro, es posible que esta ya no aparezca en el registro del Banco de España. Por eso, insiste en que el Cirbe debe entenderse como una herramienta orientativa, útil para tener una primera visión, pero no como una lista definitiva que descarte la existencia de otras obligaciones pendientes.

Necesario para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

La segunda vía para comprobar si se tienen deudas es consultar los ficheros de solvencia patrimonial, en concreto Asnef Equifax. Para ello, explica, hay que acceder a la página oficial, registrarse y crear un usuario. Una vez dentro, se puede ver qué empresas han incluido a la persona en este registro. Aquí, el abogado marca una diferencia clara respecto al Cirbe. Mientras que este último está avalado por el Banco de España y suele recoger deudas financieras de mayor entidad, Asnef funciona con criterios más amplios y menos formales.

En Asnef, señala el abogado, se puede acabar inscrito por cantidades relativamente pequeñas, como una factura impagada de telefonía. Aun así, recalca que su importancia es enorme, ya que muchas empresas lo consultan antes de conceder un alquiler o firmar determinados contratos. Estar incluido en este fichero puede suponer un obstáculo relevante en la vida cotidiana, incluso cuando la deuda no es especialmente elevada.

La tercera opción que plantea el abogado es más personal y, en cierto modo, más compleja: tirar de memoria y de archivos propios. David reconoce que en situaciones de dificultad económica es habitual encadenar solicitudes de préstamos a distintas entidades, hasta el punto de perder la noción exacta de a quién se le debe dinero. Por eso, recomienda hacer un ejercicio consciente de recuerdo, identificando las entidades financieras con las que se han contratado productos de crédito y contactando directamente con ellas para solicitar una actualización de la deuda.

Además, aconseja revisar el correo electrónico, ya que muchas empresas envían recordatorios de pago, avisos o comunicaciones que pueden servir para reconstruir el mapa de deudas. También menciona la importancia de atender llamadas y mensajes de texto. Frente a la tentación de ignorarlos, propone una actitud directa: responder, preguntar cuál es la deuda actual y recopilar esa información con el objetivo de poder buscar una solución.

Todo este proceso, subraya el abogado, cobra especial relevancia cuando se plantea la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Para iniciar este procedimiento, es imprescindible conocer con la mayor precisión posible qué deudas existen, con qué acreedores y por qué importes. Sin ese paso previo, resulta muy difícil avanzar en un proceso que pretende ofrecer una salida legal y ordenada a situaciones de sobreendeudamiento.