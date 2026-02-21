España

El restaurante con Sol Repsol en Madrid donde darte un homenaje por 50 euros: es uno de los más asequibles premiados por la guía

Ubicado en el barrio de La Latina y dirigido por tres amigos de toda la vida, Trèsde ha conseguido un nuevo Sol para la capital

Aitor Sua, Lucas Fernández y
Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés lideran Trèsde. (Instagram/@tresde_restaurante)

Son muchas las razones que pueden llevarnos a elegir un restaurante y celebrar en él una ocasión especial, ya sea una cena romántica, una celebración de cumpleaños, una buena noticia o simplemente el placer de una buena comida. La presencia de un establecimiento en las guías gastronómicas es solo uno de los miles de motivos que nos pueden empujar a uno u otro local, uno que, sin duda, siempre ayuda. Eso pensarán seguro desde Trèsde (C. de la Cava Alta, 17), uno de los restaurantes madrileños que estos días celebra haber recibido su primer Sol Repsol.

Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés, los tres amigos de toda la vida que inauguraron este local en La Latina, salieron a recoger este esperado astro en la Gala de los Soles Guía Repsol 2026, celebrada el pasado 16 de febrero en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona. Todo eran sonrisas, aplausos y palmadas en la espalda para este joven equipo que, más allá de este reconocimiento, ha conseguido hacerse un hueco de oro entre los foodies madrileños.

“Tres amigos del colegio con sensibilidad gastronómica común están al frente de una casa de comidas del siglo XXI”, dicen de ellos desde la guía, valorando además “su base de cocina de mercado y sus ingredientes principales, los productos de temporada”, entre ellos buenas carnes nacionales y pescados de la lonja del día.

La propuesta de Trèsde se aleja del encorsetamiento de los menús degustación, una de las grandes tendencias que ha demostrado esta última entrega de premios. En cambio, ofrecen una carta de la que elegir al gusto de cada uno, con tres entrantes, tres principales y tres postres. Además, se han decantado por un menú conformado únicamente por tres generosos pases: entrante, principal y postre, todo por 51 euros sin bebida. A esto se puede sumar una armonía de tres copas de vino por 25 euros más. Una forma de disfrutar de la alta cocina sin tirar la casa por la ventana.

Los platos de su menú son estacionales, por lo que cambian conforme se transforman el campo, los mares y las granjas. Entre los entrantes, actualmente encontramos platos como la Ensalada de Alcachofa y Puntarelle, con stracciatella ahumada, anchoa y parmesano; el Jardín Botánico, que combina verduras de invierno con crema de garbanzo Pedrosillanos y helado de pimentón de la Vera; y el Consomé Tradición, una pasta conchiglie coronada con albondiguitas.

Como principales, la Blanquette de ternera ofrece carrillera guisada y verduras al dente, y la Aguja de cerdo ibérico se acompaña de chalota asada y salsa bearnesa. También figura la Lonja del día, centrada en pescado fresco. Para el cierre, la selección de postres incluye el Semifreddo de tupinambur con naranja amarga y chocolate 80 %, Manzana asada con compota, Teja de avena y tamarindo, Pannacotta con vinagreta cítrica y una cuidada tabla de quesos afinados con opción de ampliar la variedad.

A Tafona (Santiago de Compostela), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca) acceden al Olimpo gastronómico de la Guía Repsol, que ha celebrado su gran gala de entrega en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona

Nuevos ‘Soles’ en Madrid

Además de Trèsde, son nueve los restaurantes madrileños que estrenan categoría en esta nueva edición de la Guía Repsol. Una de ellas ha alcanzado incluso la máxima puntuación de sus inspectores, consiguiendo otros 3 Soles Repsol para la capital.

Restaurantes de Madrid que reciben 3 Soles Repsol

  • Ramón Freixa Atelier.

Restaurantes de Madrid que reciben 2 Soles Repsol

  • Bascoat.
  • Smoked Room.

Restaurantes de Madrid reciben 1 Sol Repsol

  • Bancal.
  • Desborre.
  • EMi.
  • Los 33.
  • Otoro Jukusei.
  • Ramón Freixa Tradición.
  • Trèsde.

