El Gobierno británico quiere eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real

El expríncipe Andrés. (Europa Press)

El Gobierno británico está valorando la posibilidad de presentar una ley para excluir a Andrew Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión al trono, según ha indicado la BBC. Esta iniciativa se produciría una vez concluida la investigación policial que actualmente afecta al hermano del rey. Pese a haber perdido sus títulos —incluido el de príncipe— el pasado octubre por su conexión con el financiero condenado por abusos sexuales Jeffrey Epstein, Mountbatten-Windsor continúa ocupando el octavo puesto en la línea de acceso a la Corona.

En la tarde del jueves, Mountbatten-Windsor ha quedado en libertad después de pasar 11 horas bajo arresto por una supuesta mala conducta en un cargo público. Ha defendido de forma constante y enérgica su inocencia en todo momento. Ya el viernes, se han observado vehículos policiales sin distintivos accediendo y saliendo de Royal Lodge, la residencia situada en Windsor donde ha vivido durante años.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

En determinados momentos se han contabilizado más de veinte coches en las inmediaciones, aunque no se ha podido precisar si todos estaban relacionados con la investigación. La Policía del Valle del Támesis, responsable del arresto, tiene previsto mantener el operativo de registro en Royal Lodge hasta el lunes.

Apoyo parlamentario dividido

El planteamiento del Ejecutivo llega, según la BBC, tras conocerse el respaldo de varios diputados, entre ellos representantes de los Liberal Demócratas y del Partido Nacional Escocés (SNP), a la posibilidad de retirar a Mountbatten-Windsor del orden sucesorio. Aunque algunos miembros del Partido Laborista, críticos con la monarquía, han manifestado sus dudas sobre la necesidad de avanzar en esta vía, en parte por considerar muy improbable que antiguo duque de York llegue a acercarse al trono.

En octubre pasado, Downing Street ya comunicó que no tenía previsto modificar por ley la línea de sucesión. Cualquier iniciativa en este sentido precisaría de una ley específica, aprobada tanto por la Cámara de los Comunes como por la de los Lores, y solo entraría en vigor tras recibir el asentimiento real. Además, el cambio requeriría el aval de los catorce países de la Commonwealth donde Carlos III ejerce como jefe de Estado, como es el caso de Canadá, Australia, Jamaica o Nueva Zelanda.

Imagen de archivo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

La última ocasión en que el Parlamento británico modificó la línea de sucesión fue en 2013, con la aprobación de la Ley de Sucesión a la Corona, que restituyó los derechos sucesorios a personas anteriormente excluidas por haber contraído matrimonio con católicos. No obstante, para hallar el precedente más cercano a una exclusión directa por ley, hay que remontarse a 1936, cuando el Parlamento apartó a Eduardo VIII y a sus descendientes tras su abdicación.

Roles institucionales y repercusión familiar

El líder de los Liberal Demócratas, Sir Ed Davey, ha defendido la necesaria independencia de la investigación policial, declarando: “La policía debe poder hacer su trabajo, actuando sin miedo ni favor”. Ha indicado también que: “Ésta es claramente una cuestión que el Parlamento tendrá que abordar cuando llegue el momento; es comprensible que la monarquía busque garantizar que él nunca pueda convertirse en rey”, ha sostenido Davey en declaraciones recogidas por la cadena británica.

Por su parte, el responsable parlamentario del SNP en Westminster, Stephen Flynn, ha mostrado la disposición de su partido a apoyar la exclusión de Andrew Mountbatten-Windsor si el trámite legislativo resultara necesario. La diputada laborista Rachael Maskell, representante de York Central, también ha respaldado públicamente la medida. En palabras de Maskell recogidas por la BBC: “Apoyaría una legislación para apartar a Andrew de la línea de sucesión y de su función como consejero de Estado”.

Los consejeros de Estado pueden ejercer funciones en nombre del monarca cuando éste está enfermo o en el extranjero, aunque en la práctica solo los miembros activos de la familia real llegan a desempeñar dichas tareas. Según la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, la exclusión de Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión comportaría la pérdida de este rol.

El entonces príncipe Andrés de Inglaterra (izquierda) y el rey Carlos III. (AP Foto/Joanna Chan, archivo)

Mountbatten-Windsor dejó de participar en actos públicos en 2019, tras la controversia generada por una entrevista en BBC Newsnight sobre su relación con Epstein. Desde el Partido Conservador, la presidenta Kemi Badenoch ha subrayado la importancia de que haya margen suficiente para el avance de la investigación policial.

Las dificultades actuales que atraviesa la monarquía británica a raíz de la situación de Andrew Mountbatten-Windsor tienen también una dimensión familiar, marcada por la relación entre hermanos. Tras el arresto del antiguo príncipe, el fotógrafo de Reuters Phil Noble emprendió un desplazamiento de seis horas hacia Norfolk.