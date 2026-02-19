Sumar se abre a explorar “fórmulas de entendimiento” con la izquierda soberanista tras el llamamiento de Rufián

La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El debate sobre la unidad de la izquierda en España ha cobrado un nuevo impulso después del llamamiento de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, a consensuar candidaturas conjuntas en cada circunscripción, con el objetivo de superar a Vox provincia a provincia.

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, ha recogido el guante de esta propuesta y se ha mostrado dispuesta a explorar “nuevas fórmulas de entendimiento” con las fuerzas de la izquierda soberanista. Así lo ha manifestado durante una intervención en La hora de La 1, programa de TVE, según ha difundido Europa Press.

Desde Sumar han reconocido que la ley electoral española “penaliza la fragmentación en las provincias pequeñas y medianas”, por lo que ahora “es importante poner el foco donde realmente hay que situarlo” ante un “nuevo momento político”.

En esta línea, la coordinadora de Movimiento Sumar ha subrayado que los partidos de izquierdas deben “explorar y hablar”, además de “trabajar nuevas fórmulas de entendimiento. Y dentro de esta fórmula abren la puerta a la izquierda plurinacional” -BNG, Bildu, ERC, Compromís- para ver cómo se puede responder “a la demanda y la ilusión” que la gente mostró con el acto que compartieron Rufián y Delgado.

Durante el coloquio celebrado este miércoles en Madrid, el portavoz republicano criticó la estrategia de 14 izquierdas presentándose en un mismo territorio porque, en realidad, “defienden lo mismo”. “Qué sentido tiene que compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda [...] Nos van a fusilar políticamente por separado”, defendió.

Bildu rechaza la elección de listas por territorios

Pero todavía hay importantes reservas tanto desde la izquierda estatal como la soberanista, partiendo del propio partido de Rufián, Esquerra Republicana. Al margen de su partido, este jueves, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha querido desmarcarse de la elección estratégica de listas porque “no es su tarea”. “No le puedo pedir a ninguna formación que no se presenten donde yo estoy”, ha afirmado este jueves en una entrevista para el programa La Cafetera de Radiocable.

“Los votantes no son de los partidos. A veces tenemos una sensación de presentar nuestros votos como una especie de botín. Tienes que mantener tu electorado con hechos, no con promesas”, ha señalado.

Desde Podemos tampoco tienen previsto formar parte de ninguna iniciativa, ni la personal de Rufián ni la propuesta de Sumar. Por un lado, la formación que lidera Ione Belarra mantiene que el proyecto del partido de Yolanda Díaz no se distancia de la línea del actual Gobierno socialista. Por el otro, consideran que la idea del Frente Amplio que propone el portavoz de ERC nace de una “mera charla”.

Sumar presenta su proyecto este sábado

Tras la resaca del evento de Rufián y Delgado, Sumar protagonizará otro acto este sábado en Madrid donde seguirán profundizando sobre la unidad de las izquierdas. “Tenemos un tiempo precioso hasta que se convoquen las próximas elecciones generales, en el que vamos a trabajar barrio a barrio, calle a calle y municipio a municipio de todo el país”, ha avanzado Hernández.

En el evento se reunirán representantes de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns, pero no contará con la presencia ni del propio Rufián ni Podemos, entre otros.

