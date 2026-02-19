Espana agencias

Martínez (Sumar) cree que los partidos de izquierda "acabarán logrando los acuerdos necesarios de una manera o de otra"

El diputado vizcaíno insiste en la necesidad de dialogar y alcanzar consensos entre diversas formaciones progresistas, subrayando el valor de encontrar fórmulas colectivas y superar diferencias para reforzar opciones electorales alternativas de cara a los próximos comicios

En el marco de los recientes encuentros entre representantes de distintas fuerzas de izquierda, Lander Martínez, diputado vizcaíno por Sumar, enfatizó la importancia de reflexionar acerca de los niveles de renuncia que cada formación está dispuesta a asumir con el fin de incrementar sus posibilidades de éxito electoral en el futuro. Martínez, en entrevista con Radio Popular-Herri Irratia recogida por Europa Press, identificó la necesidad de establecer consensos entre las distintas formaciones progresistas, planteando que “la renuncia es parte de los proyectos unitarios”, lo que consideró clave para maximizar los resultados en los próximos comicios.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el diputado valoró los recientes actos públicos organizados por diversas fuerzas de izquierda, como el encuentro entre Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, centrados en debatir el porvenir de la izquierda alternativa. Martínez señaló que su asistencia tuvo el propósito de escuchar y consideró que estos foros representan un aporte al diálogo entre las diferentes izquierdas. A su juicio, cualquier iniciativa tendente a articular el intercambio y la cooperación entre estas formaciones contribuye a generar organización y fortaleza interna de cara a los procesos electorales previstos para 2027.

El diputado de Sumar remarcó que la agrupación y la coalición entre fuerzas similares, aunque con diferentes matices, implican necesariamente aceptar ciertas concesiones. Según sus declaraciones recogidas por Europa Press, entender hasta qué punto cada formación está dispuesta a ceder se convierte en una de las principales cuestiones de debate, con la mirada puesta en fortalecer opciones electorales alternativas al Partido Socialista. Martínez reconoció que, si bien la experiencia de Sumar en las últimas elecciones generales resultó exitosa al facilitar la formación de un gobierno progresista, considera que el contexto político es dinámico y requiere nuevas estrategias.

Martínez destacó la relevancia de avanzar hacia acuerdos, pero sostuvo que esto no se limita a concretar pactos formales. Planteó la necesidad de explorar fórmulas diferentes, que permitan a las organizaciones ir más allá de los consensos de aparato. Según detalló Europa Press, defendió la aplicación de ciencia y eficiencia en la toma de decisiones políticas, con el objetivo de optimizar el rendimiento electoral, como se discutió en el acto de Rufián y Delgado. En su opinión, disputar el espacio electoral desde la fragmentación resulta ineficaz, especialmente bajo el marco de la ley electoral vigente, lo que refuerza el argumento de buscar fórmulas de confluencia.

En relación con la consolidación de alianzas, Martínez calificó el acto organizado para el sábado, en el que participarían Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, como un paso significativo. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, a esta convocatoria se invitó a un amplio abanico de fuerzas progresistas, tanto soberanistas como no, incluyendo a Podemos. Martínez opinó que, más allá de la asistencia puntual de ciertas organizaciones, la clave radica en mantener abiertas vías de diálogo que puedan ampliar y enriquecer la propuesta política de la izquierda alternativa.

El parlamentario vizcaíno subrayó la necesidad de construir estructuras flexibles y permeables, que permitan la integración de diferentes proyectos y la adaptación a escenarios políticos cambiantes. Tal como reportó Europa Press, Martínez argumentó que este proceso no consiste únicamente en resolver las diferencias entre partidos, sino también en definir una visión común y una estrategia compartida que garantice eficacia en el plano electoral.

Durante la entrevista recogida por Europa Press, Martínez abordó también el escenario político actual en el Congreso, advirtiendo sobre la actitud de los partidos de derecha. Sostuvo que estas fuerzas actúan con el objetivo de desmantelar progresivamente la democracia si alcanzan el poder, y denunció un aumento de la agresividad política, evidenciada en la jornada del pasado miércoles en la Cámara baja. Además, criticó el tratamiento otorgado por Partido Popular y Vox a la denuncia de presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, catalogando la situación de “gravísima” y señalando su utilización como herramienta de aprovechamiento político inmediato.

Martínez reiteró su confianza en que las diferentes formaciones a la izquierda del Partido Socialista lograrán alcanzar los acuerdos necesarios, pese a la complejidad del proceso y las divergencias existentes. De acuerdo con el desarrollo de los encuentros y las deliberaciones en marcha, insistió en que el esfuerzo colectivo, basado en la renuncia responsable y la búsqueda de fórmulas innovadoras, constituye el camino para consolidar una alternativa progresista sólida en los próximos procesos electorales.

