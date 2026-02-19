La isla Diego García de Reino Unido sobre la que Donald Trump pide “no perder el control”: el ‘alquiler’ de 99 años o su uso como enclave militar

Isla Diego García (U.S. Navy via AP, File)

El 22 de mayo de 2025, el futuro del archipiélago de Chagos cambió por completo. Reino Unido, país con el dominio de esta región, llegó a un acuerdo con Mauricio, que reclamaba el territorio. Con la ambición de mantener el BIOT (Territorio Británico del Océano Índico), nombre oficial de este grupo de 60 islas, el Gobierno de Starmer alcanzó un pacto. Cedió su control a Mauricio, pero mantuvo bajo su autonomía un enclave.

Se trata de la isla Diego García, al sureste del archipiélago. Esta porción de territorio se caracteriza por la presencia de una base militar conjunta entre Reino Unido y Estados Unidos. En la entrega a Mauricio acordaron que los británicos conservarían el lugar a cambio de un pago anual con un contrato que se extiende durante 99 años. Desde que se firmó hace menos de un año, Donald Trump ha señalado su disconformidad.

El presidente estadounidense, a través de uno de sus habituales mensajes en su plataforma, Truth Social, ha lanzado un mensaje a su homólogo británico. Le ha pedido que “no pierda el control” sobre este enclave. El repentino interés de la administración Trump por esta isla concreta responde al aumento de las tensiones con Irán. El republicano ya ha señalado como una opción emplear la base en un futuro ataque.

La isla ‘alquilada’ durante un siglo

Reino Unido llegó a tener el mayor dominio mundial con territorios bajo su imperio por todo el globo terráqueo. Desde hace décadas ha ido cediendo en su control por los procesos de descolonización. El BIOT era uno de los 14 Territorios Británicos de Ultramar. El acuerdo estipula que Mauricio tiene soberanía total sobre el archipiélago de Chagos, mientras que el Reino Unido mantiene sus derechos sobre Diego García.

En 1965, los británicos crearon el BIOT como entidad legal, separándolo de los brazos de Mauricio. Tres años después, este se convirtió en un país y comenzó a reclamar su derecho sobre los territorios, recibiendo el apoyo del panorama internacional. Reino Unido decidió darle el control tras dejar de tener necesidades de defensa, lo que se acabó prolongando hasta este pacto del año pasado.

El escrito está compuesto por 19 artículos, que establecen el traspaso de control y la permanencia del acceso inglés y estadounidense a su base militar en Diego García. Esto, sin embargo, no será gratis. Durante 99 años tendrán que desembolsar a Mauricio 101 millones de libras esterlinas, lo que supone un total de 3400 millones. El Ejecutivo de Starmer aseguró que era la mejor opción para mantener el control militar necesario y terminar con una disputa abierta, permitiendo así la vuelta de los chagosianos.

Trump es recibido por Starmer en Chequers

El uso militar de Donald Trump

“Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso”, aseguró Trump en su red social. La preocupación estadounidense por este lugar está totalmente relacionada con sus movimientos geopolíticos en Oriente Medio.

Trump insistió en que Starmer “está perdiendo el control de esta importante isla por reclamaciones de entidades desconocidas”. Exigió al líder europeo dar un paso al frente y “no entregar” Diego García, recordando que EEUU y Reino Unido son históricos y firmes aliados. La realidad es que, hace unos meses, la Casa Blanca vio con buenos ojos el acuerdo, pero la vuelta de Trump trajo un cambio de parecer.