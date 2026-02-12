Starmer anuncia la salida de un importante secretario de gabinete en medio del escándalo por el caso Epstein

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este jueves la salida de su secretario de gabinete, Chris Wormald, en medio del escándalo por los contactos entre el exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein tras la difusión de los archivos del caso por parte de Estados Unidos.

"Estoy muy agradecido a Chris por su larga y distinguida trayectoria de servicio público, que abarca más de 35 años, y por el apoyo que me ha brindado durante el último año", ha expresado en un comunicado en el que le desea lo mejor en sus próximos pasos y en el que ha detallado que la salida se produce "de mutuo acuerdo".

Por su parte, Wormald ha asegurado que ha sido "un privilegio" ser "funcionario público durante los últimos 35 años". "Quiero dejar constancia de mi sincero agradecimiento a los funcionarios públicos, ministros y asesores con los que he trabajado", ha sentenciado.

Wormald también estaba al frente del Servicio Civil británico, además de ser el máximo responsable de garantizar que se cumplan los requisitos éticos en los nombramientos del Ejecutivo, entre ellos el de Mandelson. No obstante, asumió el cargo unos días antes de que se anunciara formalmente al ahora exembajador en el cargo.

Starmer ha afirmado esta semana que no va a dimitir después de que el líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, le pidiera que diese un paso a un lado. El escándalo de Epstein también se ha llevado por delante a Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro.

Por su parte, el que fuera su director de comunicación, Tim Allan, presentó su dimisión al considerar que el liderazgo actual en Downing Street se está convirtiendo en una "enorme distracción" del trabajo positivo del Partido Laborista en todo Reino Unido.