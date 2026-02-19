La Guardia Civil extradita desde Venezuela al dueño del ‘criadero de los horrores’ por maltrato animal: 147 perros entre excrementos, con “extrema delgadez” y “enfermedades”

Era titular de un criadero de perros ubicado en Melgar de Fernamental

La Guardia Civil ha conseguido la extradición de un criador de perros español que permanecía prófugo desde 2020. El hombre, titular de un criadero en Melgar de Fernamental (Burgos), afronta cargos de maltrato animal y alzamiento de bienes. Su llegada a España está prevista para este jueves, después de que una operación policial internacional lograra detenerlo en Venezuela.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, las investigaciones comenzaron en 2013, cuando el Seprona, la unidad de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, inició inspecciones en el criadero. Las primeras visitas ya dejaron constancia de deficiencias higiénico-sanitarias y dieron lugar a denuncias administrativas. Con el tiempo, las condiciones de los animales empeoraron, lo que generó molestias entre los vecinos por la suciedad, los olores persistentes y la presencia de plagas.

En 2019, el deterioro de la situación motivó la intervención directa de las autoridades. El Seprona verificó el mal estado de los perros y detuvo al criador, retirando a varios animales en estado crítico. Ese mismo año, el hombre fue arrestado dos veces más, una por estafa en la venta de un perro y otra por reincidir en el maltrato, lo que derivó en la incautación de más animales.

“Suciedad generalizada, olores, deposiciones acumuladas”

El registro judicial permitió comprobar que, aunque la licencia ambiental habilitaba la tenencia de hasta 75 perros, en las instalaciones vivían 147, con numerosos ejemplares en situación de extrema delgadez y con enfermedades, y sin cuidados veterinarios. La Guardia Civil señaló que los “hábitos negligentes” del criador provocaron “gran malestar” entre los vecinos por la “suciedad generalizada, olores, deposiciones acumuladas mezcladas con comida y plaga de parásitos”. En 2020, ya con el investigado fuera del país, las autoridades realizaron cuatro registros simultáneos: dos en domicilios, uno en una finca y otro en el propio criadero.

Detenido y extraditado desde Venezuela un criador de perros huido de la justicia (Guardia Civil)

Las inspecciones revelaron escenas de abandono extremo. En uno de los pisos, se encontraron varios perros muertos y un cachorro dentro de una bolsa en el congelador, mientras que otros 38 sobrevivían hacinados entre excrementos, sin agua ni comida. En el criadero, aparecieron cuerpos en un contenedor de plástico y algunos presentaban evidencias de canibalismo. Según la Guardia Civil, las necropsias confirmaron que la causa de la muerte fue el “abandono total”.

La operación permitió rescatar a 86 perros y dos gatos con vida, que fueron entregados a servicios de acogida. Solo cuatro días antes de la orden judicial, el criador había huido de España. El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos emitió entonces una orden internacional de detención y la Interpol activó una “Red Notice” para su localización. Primero fue ubicado en México y, posteriormente, en Venezuela, donde fue arrestado gracias a la colaboración policial y judicial entre ambos países.

La Guardia Civil solicitó la inhabilitación profesional del acusado, la revocación de la licencia ambiental, la retirada definitiva de la propiedad de todos los animales y la clausura permanente del criadero. El instituto armado subrayó la relevancia del procedimiento: “Las extradiciones en el ámbito de delitos por maltrato animal son excepcionales”, recalcando el carácter pionero de la investigación. El acusado afrontará juicio en Burgos por maltrato animal y alzamiento de bienes tras su retorno a España.