Desmantelada una red criminal dedicada a las estafas online con mascotas y que tenía aislado a un octogenario

Tres integrantes de un clan familiar dentro de una red criminal habían sometido a un hombre octogenario, manteniéndolo apartado de sus seres queridos, obligándolo a mendigar e incluso gestionando numerosas cuentas bancarias a su nombre para cometer fraudes. Este detalle forma parte de la operación "Magna-Vallis", un despliegue de la Guardia Civil que, de acuerdo con la información difundida por este cuerpo, desembocó en la detención de 19 personas y la investigación formal de otras tres en relación con una organización dedicada a las estafas online de animales en toda España.

Según publicó la Guardia Civil, los arrestos incluyeron a 18 individuos en Bizkaia y uno en Burgos. Las personas involucradas estaban presuntamente ligadas a la publicación de anuncios fraudulentos de venta y adopción de mascotas en plataformas digitales, presentándose como oferentes de animales que nunca llegaban a entregar. Durante la investigación, los agentes identificaron un total de 121 víctimas de estafas vinculadas a estas falsas ofertas, así como 10 casos de suplantación de identidad. Las víctimas estaban dispersas en múltiples provincias del país, incluyendo Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.

De acuerdo con los datos recopilados por la Guardia Civil, los estafadores pedían a las víctimas pagos escalonados bajo diversos pretextos relacionados con el supuesto animal ofertado –como gastos de vacunación, transporte, colocación de chip o jaula–, solicitando abonos mediante aplicaciones de pago como bizum o a través de transferencias bancarias. El operativo permitió detectar y bloquear judicialmente hasta 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas que estaban vinculadas a la trama.

El método empleado por los miembros de la organización incluyó técnicas como el "Smurfing", que consiste en fraccionar los ingresos en micropagos. Este sistema no solo dificultó la trazabilidad del dinero, sino que también facilitó el blanqueo de capitales, denunciaron desde la Guardia Civil. La investigación estima que la cantidad total estafada superó los 36.000 euros.

Además de la actividad fraudulenta en el ámbito digital, las pesquisas revelaron que parte de los fondos procedentes de estas estafas, junto a una parte de las ayudas sociales percibidas por los implicados, se destinaban a la adquisición de criptomonedas cuyo valor de mercado sería superior a los 55.000 euros. El medio precisó que la mayoría de los detenidos carecía de actividad económica declarada y obtenía ingresos a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas de carácter autonómico.

De acuerdo con el informe policial, las prestaciones sociales devengadas de forma presuntamente indebida por los implicados podrían haber alcanzado una suma superior a los 560.000 euros. Así, la investigación no solo aborda delitos de estafa continuada y blanqueo de capitales, sino también usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos –en relación con el aislamiento y explotación del hombre mayor– y malos tratos de obra sin lesiones.

Por otra parte, la Guardia Civil recordó a través de su comunicado que la compra de animales en internet es legal únicamente si se cumple la normativa vigente en materia de bienestar animal y si las gestiones se realizan mediante criadores o establecimientos autorizados. Instó a la ciudadanía a extremar las precauciones ante ofertas aparentemente ventajosas o urgentes, exigir credenciales y documentación del criador, solicitar la cartilla veterinaria y el microchip, y evitar cualquier pago por adelantado o a través de métodos no trazables.

Las investigaciones concluyeron que la organización desplegó un método sistemático de captación de víctimas y ocultación de fondos, utilizando datos personales de terceros para crear cuentas bancarias y líneas de contacto, lo que complejizó la actuación policial y el rastreo del dinero obtenido de forma ilícita. Según reportó la Guardia Civil, la colaboración de entidades bancarias y autoridades judiciales resultó determinante para frenar la operativa financiera de la red y prevenir que continuaran sumando nuevas víctimas al fraude.

Este caso representa una muestra del alcance y las modalidades de estafa digital que afectan a personas de diferentes regiones del Estado, incidiendo no solo en el perjuicio económico a las víctimas sino también en el uso fraudulento de recursos públicos destinados a prestaciones sociales. La Guardia Civil reiteró su recomendación de verificar siempre la legitimidad de cualquier oferta online relacionada con animales y de acudir a los canales oficialmente reconocidos para la compra o adopción, enfatizando que el desconocimiento o la urgencia pueden convertirse en factores de riesgo en este tipo de fraudes.