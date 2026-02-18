Venezuela

Aterrizó el primer vuelo desde Europa en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro

El avión de la aerolínea Air Europa, un Boeing 787-9 Dreamliner, partió del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y llegó al país sudamericano cerca de las 21:00 hora local, según registros de seguimiento de vuelos

Aterrizó el primer vuelo desde Europa en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro (REUTERS)

El primer vuelo de la aerolínea española Air Europa aterrizó la noche del martes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas y marcó la reanudación de las operaciones entre España y Venezuela tras casi tres meses de suspensión.

El avión, un Boeing 787-9 Dreamliner, partió del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y llegó al país sudamericano cerca de las 21:00 hora local, según registros de seguimiento de vuelos. Se trata del primer arribo de una aeronave procedente de Europa desde la interrupción de conexiones aéreas en noviembre.

La compañía del grupo Globalia se convirtió en la primera aerolínea española en retomar la ruta, por delante de Plus Ultra, que prevé reiniciar sus operaciones a principios de marzo, y de Iberia, que evalúa las condiciones de seguridad antes de anunciar una fecha para su regreso.

Air Europa reactivará su programación de forma gradual. En febrero operará tres vuelos semanales entre Madrid y Caracas los martes, viernes y domingos, en fechas específicas como el 17, 20, 22, 24 y 27. En marzo aumentará la frecuencia a cuatro vuelos semanales durante las tres primeras semanas y luego a cinco. La empresa informó que comunicará cualquier cambio “a través de sus canales habituales”.

El avión, un Boeing 787-9 Dreamliner, partió del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y llegó al país sudamericano cerca de las 21:00 hora local, según registros de seguimiento de vuelos (AP)

La reanudación del tráfico aéreo entre España y Venezuela se produce tras el levantamiento de restricciones que afectaron la conectividad desde finales de noviembre. En ese período, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y su homóloga europea, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, recomendaron evitar vuelos hacia el país por cuestiones de seguridad.

La conectividad aérea se vio alterada después de que Estados Unidos solicitara el 21 de noviembre extremar precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano ante lo que calificó como “una situación potencialmente peligrosa”, en medio de su despliegue militar en el mar Caribe. Las aerolíneas comerciales suspendieron rutas como medida preventiva.

El 29 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de forma temporal después de la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense realizada a comienzos de enero.

La reactivación del transporte aéreo internacional también incluye el retorno progresivo de otras compañías. La portuguesa TAP Air Portugal anunció que retomará sus conexiones con Venezuela, mientras la colombiana Avianca y la panameña Copa Airlines, junto con su filial de bajo costo Wingo, ya reanudaron operaciones hacia el país.

La conectividad aérea se vio alterada después de que Estados Unidos solicitara el 21 de noviembre extremar precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano ante lo que calificó como “una situación potencialmente peligrosa”

Desde Estados Unidos, American Airlines expresó su intención de reiniciar vuelos hacia territorio venezolano en cuanto se consoliden las condiciones operativas y de seguridad. La recuperación del flujo aéreo se considera un paso clave para restablecer la conectividad internacional.

El arribo del vuelo procedente de Madrid se produjo en un contexto político marcado por el cambio de escenario en el país tras la caída de Maduro, quien permanece detenido en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico. Trump afirmó que está a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo después de esa operación.

La interrupción de vuelos desde Europa y otras regiones generó un impacto directo en el tránsito de pasajeros y en el transporte de carga. El retorno progresivo de las aerolíneas refleja una normalización parcial de las operaciones tras las advertencias de seguridad y el cierre del espacio aéreo.

(Con información de AFP y EFE)

