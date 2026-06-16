La IA ya puede ayudar en la conservación de la fauna: Navarra entrena una herramienta para controlar salmones, anguilas o sábalos

Captura de imagen del paso de un salmón ante la cámara. (Gobierno de Navarra)

En los últimos años, ante el serio problema de extinción de la biodiversidad que enfrentamos en la actualidad, nuevas herramientas tecnológicas se han destinado a la conservación de especies. Diversos programas y proyectos buscan nuevas técnicas para identificar, controlar y proteger poblaciones.

La Inteligencia Artificial (IA) abre una puerta desconocida en este sentido y que puede ayudar a conservar especies que se encuentran en un serio declive. El Gobierno de Navarra, a través del personal técnico de Medio Ambiente se ha encargado de entrenar un modelo de IA para realizar un seguimiento automatizado de los peces migratorios en la vertiente cantábrica de Navarra. Es el caso del salmón atlántico (Salmo salar), la anguila europea (Anguilla anguilla), el sábalo (Prochilodus lineatus), la lamprea (Hyperoartia) y otras especies autóctonas.

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El proyecto piloto, que busca lograr uno de los objetivos del proyecto europeo LIFE Kantauribai, trabaja con las imágenes de una cámara de alta resolución que se ha colocado en el primer paso de fauna piscícola —el espacio habilitado para que los peces puedan remontar el río, donde hay obstáculos que se lo impiden— del río Bidasoa en territorio navarro.

Menos intervención humana

Hasta el momento, la cámara situada en enero en el río, en un punto en el que permite identificar prácticamente el 100 % de los ejemplares por encontrarse en el paso de fauna piscícola, ha detectado 159 peces: 15 salmones, 52 truchas y 67 sábalos.

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Imagen de archivo de un ejemplar de salmón atlántico. (Wikimedia Commons)

La herramienta persigue un objetivo: reducir la intervención humana al mínimo, pues sin esta es necesario capturar ejemplares para su pesado y marcaje. Según el comunicado del Gobierno de Navarra, esto fomenta “un control por un lado más exhaustivo y, por otro, más respetuoso”.

El serio declive del salmón en España

Algunas de estas especies enfrentan un serio declive debido a la sobrepesca, los cambios ambientales o la contaminación de sus hábitats, así como las barreras fluviales que impiden su migración y comprometen su reproducción. Es el caso de la anguila o el salmón, cuya pesca ha sido vedada este 2026 por cuarto año consecutivo en Navarra.

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“Según los informes técnicos hace falta un millón de huevas por temporada para estar por encima del límite crítico de conservación de la especie”. La captura de estos ejemplares, que son la mayoría hembras, para su control impediría el desove “en un momento en que, para la restauración de la especie en el Bidasoa, todos los ejemplares cuentan”.

Según una evaluación del estado de la especie realiza en octubre de 2025 por un equipo de investigadores y gestores de distintas comunidades autónomas, en la que participó la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC), las poblaciones de salmón atlántico en España han sufrido un declive de un 82 % en diez años.

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Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

“El aumento de las temperaturas y los obstáculos que impiden o dificultan seriamente a los peces remontar los cauces hacia temperaturas más benignas son algunas de las causas de este resultado”, señalan desde el Gobierno de Navarra. Por este motivo, la recuperación de la especie pasa por distintas estrategias, como la renaturalización de los cauces, las vedas o las repoblaciones de piscifactoría, medidas que desde el Ejecutivo autonómico señalan que “han hecho que las cifras de Navarra hayan caído algo menos que en las comunidades del entorno”.

Renaturalizar los ríos para salvar la fauna

Para llevar a cabo la renaturalización del cauce, Medio Ambiente ha trabajado en la recuperación de áreas de alisedas —bosques de formación lineal que se crean junto a los cauces de los ríos—, la eliminación de especies invasoras y la liberación de cauces a través del desmantelamiento de obstáculos como presas y azudes obsoletos.

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Por ejemplo, ya ha comenzado la intervención en la presa de Enobieta para liberar un espacio de 7 metros de anchura para facilitar el curso natural del agua en el Urumea. Esta es ya la mayor presa intervenida en Europa, donde en 2025 se eliminaron 602 barreras fluviales. Según el último informe de Dam Removal Europe (DRE), España ocupa el tercer puesto en la lista de países que han llevado a cabo estas estrategias.