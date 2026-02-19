Detectados 24 casos de sarampión en Madrid: más del 66% de los contagiados no estaban vacunados

Un brote de sarampión detectado en Madrid obliga a los sanitarios a reforzar la vigilancia (Europa Press)

La Dirección General de Salud Pública ha informado de la detección de 24 casos de sarampión en la Comunidad de Madrid. El último Boletín Epidemiológico y que ha sido publicado este jueves asegura que existe una “circulación comunitaria del virus” en la región. Solo en estas primeras siete semanas del año ya se han registrado más casos que en todo 2025.

La Comunidad de Madrid se suma a Alicante, donde unas 30 personas están infectadas con el virus. La identificación de estos casos ha propiciado la intensificación de la vigilancia ante un panorama que empieza a preocupar a epidemiólogos y demás profesionales de la salud. A finales de enero, España perdió el estatus de país libre de sarampión tras ostentarlo durante nueve años.

En la mayoría de los casos no existe un antecedente de un viaje previo fuera de la Comunidad, lo que lleva a los expertos a considerar que existe cierta transmisión interna. Los casos son 13 mujeres y 11 hombres, con predominio de adultos. Los casos pediátricos son dos niñas, una de 10 meses y otra de 12 años, y un niño de 9 años. Según el Boletín Epidemiológico, seis de los casos han necesitado ingreso hospitalario, cuatro de ellos debido a un daño en el sistema respiratorio.

Casi el 46 % de los casos son de personas de origen extranjero, aunque con residencia en Madrid desde hace años: cuatro son de Venezuela, tres de Perú, dos de Ecuador, uno de Honduras y uno de Bangladesh.

El 66 % de los infectados no estaba vacunado

El Boletín Epidemiológico revela que el 66,6 % de los casos diagnosticados pertenecen a personas que no habían recibido la vacuna. Es decir, 16 de los 24 casos. Uno de ellos solo tenía administrada una única dosis de triple vírica (hace 11 años) y cuatro casos tenían solo dosis (3 de ellos entre 19 y 25 años antes). En los tres restantes, todos adultos, aunque se desconoce el estado de vacunación, se asume que lo estaban por el perfil clínico de los casos.

Por otra parte, once de los casos tienen algún vínculo epidemiológico entre sí. Siete de ellos se agrupan en tres brotes familiares diferentes: uno con 3 casos (padre, madre e hijo) y otros dos brotes con dos casos cada uno (hermanos adultos que vivían juntos). Dos casos más están relacionados por vecindad (relación de amistad entre familias) y otros dos casos están relacionados con el brote que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana.

Una enfermera vacuna a un bebé (Europa Press)

¿Un movimiento antivacuna en España?

En 2025, el Ministerio de Sanidad confirmó 397 casos de sarampión, frente a los 227 del año anterior. En 2023, solo se notificaron 11 casos. Para generar la llamada inmunidad de rebaño, serían necesarias unas coberturas vacunales en la población infantil muy alta, incluso superando el 95 %. Solo de esta manera podría hacerse frente a los brotes.

La solución al problema es sencilla. Su aplicación práctica, no tanto. “Va a haber un pequeño porcentaje de población que no termina de estar cubierto por la vacuna, por mucho que se haya vacunado”, contaba en una entrevista con Infobae el doctor Diego García Martínez de Artola, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), haciendo referencia a “los grandes perjudicados”; es decir, “los niños inmunodeprimidos" y que no pueden estar vacunados o que, aunque se hayan vacunado, no han generado suficientes anticuerpos.

“Esto es un ejemplo de que la inmunidad de rebaño no funciona como popularmente se piensa, en ocasiones, eliminando toda transmisión al llegar a una cifra de cobertura vacunal. Es un asunto de número, pero también de distribución”, apuntaba el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una publicación en sus redes sociales.