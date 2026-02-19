España

Detectados 24 casos de sarampión en Madrid: más del 66% de los contagiados no estaban vacunados

En las primeras siete semanas del año se ha superado el número de casos diagnosticados en todo 2025 en la Comunidad

Guardar
Un brote de sarampión detectado
Un brote de sarampión detectado en Madrid obliga a los sanitarios a reforzar la vigilancia (Europa Press)

La Dirección General de Salud Pública ha informado de la detección de 24 casos de sarampión en la Comunidad de Madrid. El último Boletín Epidemiológico y que ha sido publicado este jueves asegura que existe una “circulación comunitaria del virus” en la región. Solo en estas primeras siete semanas del año ya se han registrado más casos que en todo 2025.

La Comunidad de Madrid se suma a Alicante, donde unas 30 personas están infectadas con el virus. La identificación de estos casos ha propiciado la intensificación de la vigilancia ante un panorama que empieza a preocupar a epidemiólogos y demás profesionales de la salud. A finales de enero, España perdió el estatus de país libre de sarampión tras ostentarlo durante nueve años.

En la mayoría de los casos no existe un antecedente de un viaje previo fuera de la Comunidad, lo que lleva a los expertos a considerar que existe cierta transmisión interna. Los casos son 13 mujeres y 11 hombres, con predominio de adultos. Los casos pediátricos son dos niñas, una de 10 meses y otra de 12 años, y un niño de 9 años. Según el Boletín Epidemiológico, seis de los casos han necesitado ingreso hospitalario, cuatro de ellos debido a un daño en el sistema respiratorio.

Casi el 46 % de los casos son de personas de origen extranjero, aunque con residencia en Madrid desde hace años: cuatro son de Venezuela, tres de Perú, dos de Ecuador, uno de Honduras y uno de Bangladesh.

El 66 % de los infectados no estaba vacunado

El Boletín Epidemiológico revela que el 66,6 % de los casos diagnosticados pertenecen a personas que no habían recibido la vacuna. Es decir, 16 de los 24 casos. Uno de ellos solo tenía administrada una única dosis de triple vírica (hace 11 años) y cuatro casos tenían solo dosis (3 de ellos entre 19 y 25 años antes). En los tres restantes, todos adultos, aunque se desconoce el estado de vacunación, se asume que lo estaban por el perfil clínico de los casos.

Por otra parte, once de los casos tienen algún vínculo epidemiológico entre sí. Siete de ellos se agrupan en tres brotes familiares diferentes: uno con 3 casos (padre, madre e hijo) y otros dos brotes con dos casos cada uno (hermanos adultos que vivían juntos). Dos casos más están relacionados por vecindad (relación de amistad entre familias) y otros dos casos están relacionados con el brote que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana.

Una enfermera vacuna a un
Una enfermera vacuna a un bebé (Europa Press)

¿Un movimiento antivacuna en España?

En 2025, el Ministerio de Sanidad confirmó 397 casos de sarampión, frente a los 227 del año anterior. En 2023, solo se notificaron 11 casos. Para generar la llamada inmunidad de rebaño, serían necesarias unas coberturas vacunales en la población infantil muy alta, incluso superando el 95 %. Solo de esta manera podría hacerse frente a los brotes.

La solución al problema es sencilla. Su aplicación práctica, no tanto. “Va a haber un pequeño porcentaje de población que no termina de estar cubierto por la vacuna, por mucho que se haya vacunado”, contaba en una entrevista con Infobae el doctor Diego García Martínez de Artola, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), haciendo referencia a “los grandes perjudicados”; es decir, “los niños inmunodeprimidos" y que no pueden estar vacunados o que, aunque se hayan vacunado, no han generado suficientes anticuerpos.

“Esto es un ejemplo de que la inmunidad de rebaño no funciona como popularmente se piensa, en ocasiones, eliminando toda transmisión al llegar a una cifra de cobertura vacunal. Es un asunto de número, pero también de distribución”, apuntaba el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una publicación en sus redes sociales.

Temas Relacionados

SarampiónVirusBroteEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaMadridComunidad de MadridEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El restaurante de Zaragoza en el que sentirte en un bosque encantado de ‘El Señor de los Anillos’: carta fusión y menú de mediodía

En sus más de 800 metros cuadrados, la decoración juega un papel imprescindible, con cabañas que recuerdan a las casas hobbit y una atmósfera casi cinematográfica

El restaurante de Zaragoza en

La Audiencia de Sevilla confirma la multa a María León por la agresión a una agente: descarta la pena de prisión

La actriz fue detenida en octubre de 2023 tras agredir a una agente de la policía en Sevilla

La Audiencia de Sevilla confirma

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 19 febrero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los números ganadores

Así era el polémico privilegio del príncipe Andrés: más de 20 años sin pagar alquiler en el Royal Lodge y derecho a quedarse hasta 2078

El hermano de Carlos III se reunió en numerosas ocasiones con Jeffrey Epstein en el que fue su hogar hasta comienzos de este año

Así era el polémico privilegio

Los médicos también enferman: cerca de 2.000 profesionales son atendidos por problemas de salud mental y adicciones

Los sanitarios que acuden al Programa de Atención al Médico Enfermo han crecido un 13%

Los médicos también enferman: cerca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Grande-Marlaska no se ha puesto

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

Qué es el DAO de la Policía Nacional y cuánto cobra

Interior pone escolta a la policía que denunció al DAO: su identidad se filtró en chats policiales y ella se siente amenazada

La Audiencia de Málaga confirma la condena a una vecina de Torremolinos por el impago de cuotas de la comunidad: no pudo hacer frente a las derramas extraordinarias

Almeida cesa al director general de la Policía Municipal cuyo coche atropelló a una niña y que ahora protagoniza un escándalo con las oposiciones

ECONOMÍA

La firma de hipotecas alcanza

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luis López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid