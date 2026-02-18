Feijóo acusa al Gobierno de "saber, tapar y proteger" la presunta agresión sexual del DAO de la Policía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "saber, tapar y proteger" el presunto delito de agresión sexual del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, cometido contra una subordinada.

"Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público", ha acusado el jefe de la oposición en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, después de que una mujer haya presentado una querella en su contra por un presunto delito de agresión sexual. Por ello, el juez ha acordado oír en declaración a González "en calidad de querellado".

Asimismo, en la querella, el abogado de la víctima apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad. Horas después, el Ministerio del Interior confirmó que González presentó su renuncia al cargo como máximo mando de la Policía Nacional.

Al respecto, el presidente del PP ha acusado al Gobierno de conocer la presunta agresión sexual. "Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron", ha reprochado en la citada publicación de redes sociales.

Dicho esto, Feijóo se ha preguntado "en qué manos estamos", comparando la situación del DAO de la Policía con la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. "Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos", ha afirmado.

Por último, Feijóo ha pedido "liberar al país de personas como estas". "Y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez", ha defendido el líder de la oposición.

EL PP APUNTA MARLASKA

En un mensaje en redes sociales, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez si ha puesto de DAO de la Policía Nacional "a un presunto violador" y si utilizó la aprobación en noviembre de 2024 del segundo real decreto de ayudas a la dana para prorrogarle en su cargo, algo que ya advirtieron en aquel momento que "era un escándalo".

Por su parte, el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, exigió "explicaciones inmediatas" al ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, tras calificar los supuestos hechos relacionados con el DAO de "imperdonables" e "inaceptables".

"Es terrible que la mano derecha del ministro del Interior presuntamente llamara a una subordinada a su vivienda oficial para violarla. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, eso es lo que recoge. Queremos que el ministro arroje luz sobre una cuestión que es imperdonable, inaceptable. Una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del Gobierno de España", añadió De los Santos.