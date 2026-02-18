Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

Concesionario de automóviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar un coche al contado es la opción más económica, incluso aunque se tenga pensado cambiarlo a los cuatro años, según se desprende de un informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que compara las principales alternativas que tiene un conductor medio para adquirir un vehículo. No obstante, sus autores reconocen el renting se consolida como una opción cada vez más atractiva para “evitar costes inesperados e incertidumbres en la reventa”.

Para realizar el estudio, la OCU ha tomado como referencia un Toyota Corolla 140 e-CVT Active Plus y ha calculado cuánto costaría disponer de este modelo durante cuatro años bajo distintas modalidades que existen en el mercado.

En cuanto al renting, consiste en un contrato de larga duración —habitualmente entre tres y cinco años— que permite usar un vehículo pagando una cuota mensual fija y no suele requerir un pago inicial, aunque algunas empresas piden una fianza. En ella se incluyen prácticamente todos los gastos como seguro a todo riesgo, mantenimiento, impuestos, reparaciones e incluso el cambio de neumáticos. Al finalizar el contrato, las compañías suelen ofrecer la posibilidad de comprar el coche por su valor de mercado en este momento.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

En el caso analizado, el coste total del renting durante cuatro años oscila entre 19.680 euros en la mejor oferta y 23.602 euros en la peor. Es decir, puede haber diferencias de hasta un 20% entre compañías para el mismo modelo.

Ante esta variación, la OCU recomienda comparar detenidamente las ofertas, ya que las mejores condiciones varían según marca y modelo. Además, advierte de dos factores clave que pueden encarecer el contrato. Uno es el límite de kilómetros, normalmente entre 15.000 y 20.000 kilómetros anuales. Superarlo implica pagar entre 0,07 y 0,12 euros por kilómetro extra, por lo que recorrer 15.000 kilómetros adicionales puede suponer unos 1.000 euros más.

El segundo factor a tener en cuenta es la cancelación anticipada, ya que puede conllevar penalizaciones de hasta el 100% de las cuotas pendientes. Aun así, el renting destaca por eliminar incertidumbres, evitar desembolsos iniciales elevados y simplificar la gestión del vehículo, según el informe.

La opción más económica

Desde el punto de vista puramente económico, la compra al contado sigue siendo la alternativa más ventajosa, siempre que se venda el coche al cabo de cuatro años.

En el ejemplo analizado en el informe, el precio del vehículo nuevo asciende a 26.645 euros. A esa cifra hay que sumar los gastos asociados a su uso durante cuatro años —5.549 euros en revisiones, seguro, impuestos y neumáticos—. Sin embargo, al venderlo pasado ese tiempo, se puede recuperar parte de la inversión: según datos de Ganvam, el valor estimado de reventa sería de 14.675 euros.

Así, el coste final real tras cuatro años sería de 17.519 euros, lo que convierte esta modalidad en la más económica del análisis. La clave está en que no hay intereses ni comisiones y se recupera parte del dinero invertido en el mercado de segunda mano.

Financiación bancaria y multiopción

La financiación mediante un préstamo bancario se sitúa en una posición intermedia. En el ejemplo analizado, con un préstamo al 6,45% TAE, el coste total tras cuatro años asciende a 22.142 euros.

El cálculo resulta de sumar la entrada y las cuotas durante 48 meses (20.947 euros), añadir los gastos asociados al uso (5.549 euros) y restar el valor de reventa del coche al cuarto año (14.675 euros).

La OCU señala que esta fórmula puede ser más interesante que algunas financiaciones ofrecidas por concesionarios, aunque supone pagar intereses y asumir igualmente la gestión del vehículo.

Otra alternativa es la financiación multiopción, como el programa Toyota Easy, que ofrece cuotas mensuales más reducidas pero incorpora una elevada cuota final. En el supuesto de devolver el vehículo al cuarto año —con un límite de hasta 25.000 kilómetros anuales e incluyendo mantenimiento y seguro el primer año— el coste total alcanzaría los 23.837 euros.

Desde la organización de consumidores apuntan que, aunque las cuotas mensuales resultan más cómodas, el desembolso final o la decisión de devolver el coche encarecen la operación respecto a otras opciones.

¿Qué opción elegir según el perfil del conductor?

El análisis deja claro que no existe una única respuesta válida para todos. La compra al contado es conveniente para quienes disponen de ahorro, quieren minimizar el coste total y no temen gestionar la reventa, según la OCU.

En tanto que la financiación bancaria es una alternativa razonable si no se tiene liquidez inicial pero se desea ser propietario. El renting es recomendable para quienes priorizan la comodidad, la previsión de gastos y cambiar de coche con frecuencia. Mientras que la multiopción resulta útil para quienes buscan cuotas bajas, aunque con mayor coste global.

Ojo con las ayudas públicas

Un elemento clave que puede inclinar la balanza es que las ayudas del Plan Auto+ y las deducciones fiscales por la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables no se aplican a los contratos de renting para particulares.

Esto hace que, en determinados casos, la adquisición —especialmente de vehículos electrificados— resulte aún más ventajosa frente al alquiler a largo plazo.