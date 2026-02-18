La Audiencia de Barcelona retira una condena a Allianz por la desaparición de seis camiones en Marruecos

Camiones (Shutterstock)

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido revocar una condena previa contra Allianz S.A y la ha eximido de pagar más de 100.000 euros por por la desaparición de seis camiones en Marruecos, entre agosto y septiembre de 2021. El tribunal considera que no existen pruebas suficientes para acreditar el robo de los vehículos. El fallo modifica una resolución anterior que exigía a la aseguradora abonar la indemnización a Fraikin Assets SAS, empresa dedicada al alquiler de vehículos.

El origen del problema legal se encuentra en la reclamación de Fraikin Assets, que solicitó a la aseguradora el pago de la póliza tras reportar la desaparición de seis semirremolques alquilados a Contratas y Transportes Salgar S.L. La empresa aseguró que los camiones se extraviaron en territorio marroquí. Sin embargo, denunció la pérdida en Valencia y los GPS dejaron de emitir señales.

Desde el primer momento, Allianz cuestionó la solidez de la denuncia presentada por Fraikin Assets. La aseguradora argumentó que la reclamación carecía de datos circunstanciales y que no existía ninguna denuncia formal ante las autoridades de Marruecos, país en el que supuestamente se produjo la desaparición de los vehículos. Este aspecto resultó determinante para el tribunal, que consideró que la falta de denuncia en el lugar de los hechos impedía acreditar la existencia real del robo.

La falta de pruebas del robo

Durante el proceso, un empleado de Allianz explicó ante el tribunal que los contratos de seguro establecen la obligación de presentar denuncia ante la autoridad competente y que, en este caso, constaba la apertura de los seis expedientes de siniestro. No obstante, el testigo reconoció no saber si la compañía había formalizado una denuncia penal propia y recordó que el seguro cubría la sustracción y robo de los vehículos, pero la investigación requería documentación más precisa.

Entre las pruebas aportadas figura el informe de un detective privado contratado por Allianz. El experto concluyó que “no se ha acreditado el robo o sustracción de los remolques”. Según su declaración, la empresa marroquí que habría recibido los vehículos no pudo ser identificada, la señal GPS se interrumpió repentinamente y no existen contratos firmados que vinculen a las partes con la mercadería desaparecida. “Lo raro es que en la Jefatura de Tráfico no se dieron de baja estos vehículos, cuando se hace siempre”, señaló el detective.

Decisión judicial

El tribunal, presidido por Agustín Vigo Morancho, puso el énfasis en la necesidad de probar el lugar y las circunstancias de la sustracción. Según la sentencia, “no se ha justificado el lugar donde se sustrajeron los vehículos, se dice que fue en Marruecos pero no se conoce la situación de la empresa encargada de transportar los remolques ni se identificaron cables, tractores ni conductores”. El fallo resalta la ausencia total de denuncia ante la justicia local marroquí y la falta de baja de los camiones en la DGT.

En vista de estas circunstancias, el tribunal concluyó que no se ha podido probar la existencia del robo, motivo por el cual revocó la obligación de Allianz de indemnizar a Fraikin Assets. Como resultado, la empresa reclamante no solo pierde la posibilidad de recuperar los 106.629,76 euros reclamados, sino que también debe asumir los costes de la primera instancia judicial. La sentencia aún puede ser recurrida ante el tribunal superior mediante un recurso especial en los próximos 20 días.