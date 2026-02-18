Hallada una mujer presuntamente asesinada a manos de su exmarido en Madrid

Una imagen de archivo de la Policía Nacional (Europa Press)

Es un nuevo caso de crimen machista. Tras el asesinato de una madre y su hija de doce años presuntamente a manos del marido y padre de la menor, sucede otro asesinato en menos de 24 horas. Esta vez en la calle López de Hoyos de Madrid. La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor de los hechos: la expareja de la mujer. La Brigada de Homicidios y la Policía Científica ya se encuentran en la zona.

Según las primeras informaciones adelantadas por la Cadena SER, la víctima, de nacionalidad paraguaya y edad de 33 años, habría sido estrangulada. No obstante, las autoridades aún se encuentran recabando datos que los ayuden a determinar los detalles exactos de un nuevo capítulo de violencia machista, el primero en Madrid en lo que llevamos de 2026.

El principal sospechoso de la investigación, también de la misma nacionalidad, fue detenido poco después del asesinato y ya se encuentra bajo custodia policial.

Orden de alejamiento

El presunto autor, nacido en 1992, se entregó esta tarde en la comisaría de Tetuán, donde habría confesado los hechos. En ese momento, una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se desplazó hasta la casa y confirmó el hallazgo de la víctima. A su vez, el Samur se trasladó al domicilio, pero solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, que llevaba varias horas muertas.

Al parecer, víctima y agresor habrían mantenido una relación sentimental y en el momento de los hechos eran exparejas. Es más, había una orden de alejamiento en vigor del hombre sobre la mujer.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

La víctima tenía dos hijos, uno de ellos de corta edad, pero ambos no se encontraban en la vivienda en el momento en el que los agentes entraron en la vivienda. De la investigación se ha hecho cargo el grupo VI de Homicidio de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, por el momento, se desconoce si había denuncias previas de violencia machista contra el supuesto autor.

De confirmarse así, sería el noveno asesinato de violencia machista en lo que va de año. Además, el número total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 ascenderá a 1.352. De manera igualmente preocupante, los datos revelan que el sistema de protección ha fallado en el 62% de los casos de este año. Este porcentaje corresponde a mujeres que, como la víctima, habían denunciado a sus agresores y contaban con órdenes de alejamiento en vigor.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Noticia en ampliación