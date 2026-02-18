España

Hallada una mujer presuntamente asesinada a manos de su exmarido en Madrid

La Policía Nacional ya ha detenido al presunto responsable del crimen machista

Guardar
Una imagen de archivo de
Una imagen de archivo de la Policía Nacional (Europa Press)

Es un nuevo caso de crimen machista. Tras el asesinato de una madre y su hija de doce años presuntamente a manos del marido y padre de la menor, sucede otro asesinato en menos de 24 horas. Esta vez en la calle López de Hoyos de Madrid. La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor de los hechos: la expareja de la mujer. La Brigada de Homicidios y la Policía Científica ya se encuentran en la zona.

Según las primeras informaciones adelantadas por la Cadena SER, la víctima, de nacionalidad paraguaya y edad de 33 años, habría sido estrangulada. No obstante, las autoridades aún se encuentran recabando datos que los ayuden a determinar los detalles exactos de un nuevo capítulo de violencia machista, el primero en Madrid en lo que llevamos de 2026.

El principal sospechoso de la investigación, también de la misma nacionalidad, fue detenido poco después del asesinato y ya se encuentra bajo custodia policial.

Orden de alejamiento

El presunto autor, nacido en 1992, se entregó esta tarde en la comisaría de Tetuán, donde habría confesado los hechos. En ese momento, una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se desplazó hasta la casa y confirmó el hallazgo de la víctima. A su vez, el Samur se trasladó al domicilio, pero solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, que llevaba varias horas muertas.

Al parecer, víctima y agresor habrían mantenido una relación sentimental y en el momento de los hechos eran exparejas. Es más, había una orden de alejamiento en vigor del hombre sobre la mujer.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

La víctima tenía dos hijos, uno de ellos de corta edad, pero ambos no se encontraban en la vivienda en el momento en el que los agentes entraron en la vivienda. De la investigación se ha hecho cargo el grupo VI de Homicidio de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, por el momento, se desconoce si había denuncias previas de violencia machista contra el supuesto autor.

De confirmarse así, sería el noveno asesinato de violencia machista en lo que va de año. Además, el número total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 ascenderá a 1.352. De manera igualmente preocupante, los datos revelan que el sistema de protección ha fallado en el 62% de los casos de este año. Este porcentaje corresponde a mujeres que, como la víctima, habían denunciado a sus agresores y contaban con órdenes de alejamiento en vigor.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaMadridViolencia de GéneroViolencia contra las MujeresViolencia MachistaPolicía NacionalEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jesús Bonilla, Santi en ‘Los Serrano’, reaparece para aclarar su ruina económica y asegura que no volverá a la vida pública: “No quiero saber nada ya”

‘El tiempo justo’ ha contactado con el actor para descubrir qué ha sido de su vida tras su exitosa carrera

Jesús Bonilla, Santi en ‘Los

Una familia española revela el coste real de los colegios en Dubái: “Queríamos un lugar que le preparara en todos los sentidos”

El modelo educativo privado de Dubái triplica el gasto medio escolar en España

Una familia española revela el

Las estrategias necesarias para desarrollar tu inteligencia emocional, según la psicología

Es una característica clave para conectar con los demás y gestionar las relaciones sociales

Las estrategias necesarias para desarrollar

Santoral de hoy: Beato Álvaro de Córdoba y todos los santos que se conmemoran este jueves 19 de febrero

Consulta la lista completa para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral de hoy: Beato Álvaro

El Gobierno de Rajoy condecoró al exDAO de la Policía en 2013: hoy el PP endurece el discurso y exige explicaciones a Marlaska por mantenerle en el cargo

La distinción fue concedida cuando González era comisario en Valladolid y fue presentada como reconocimiento a su trayectoria profesional

El Gobierno de Rajoy condecoró
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Rajoy condecoró

El Gobierno de Rajoy condecoró al exDAO de la Policía en 2013: hoy el PP endurece el discurso y exige explicaciones a Marlaska por mantenerle en el cargo

José Ángel González, exDAO, tras ser acusado de agresión sexual a una compañera: “Yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía”

Gema Barroso se convierte en la nueva DAO de la Policía Nacional tras el escándalo sexual vinculado a José Ángel González

Farolas con luz roja para proteger a los murciélagos: la medida implantada en Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido que podría llegar a España

La guerra de ‘Los Pocholos’ y el “gurú machirulo” de Ayuso que ya no aguantaban en Génova y ponía celoso a MÁR: “Cuando protestaba uno, protestaban todos igual”

ECONOMÍA

Las donaciones de padres a

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

Si cobras entre 15.876 y 20.000 euros, Hacienda aconseja presentar la declaración de la renta para no perder una deducción fiscal

Las personas mayores de 60 años podrán cobrar la pensión de orfandad: estos son los requisitos para solicitarla

DEPORTES

Brujas - Atlético de Madrid,

Brujas - Atlético de Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”