Una madre y su hija de 12 años, encontradas degolladas en su casa en Chilches (Castellón)

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. (GUARDIA CIVIL)

Una mujer y su hija, una niña de 12 años, han sido halladas muertas en la tarde de este martes en Chilches, Castellón. La Guardia Civil investiga ya el suceso, tras el hallazgo esta tarde de los dos cuerpos ensangrentados.

Tal y como ha dado a conocer Las Provincias, el marido y el padre de las víctimas ha sido quien ha encontrado los cuerpos degollados después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de WhatsApp. El hombre ha acudido a la vivienda y ha derribado la puerta de la casa a patadas. Como ha informado el medio, este hombre tiene antecedentes por violencia de género y había salido de la cárcel hace poco, motivo por el que tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Chilches conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada.

Ambas habían sido amenazadas por un pariente cercano, según el citado medio. Por este motivo, las primeras investigaciones se están centrando en el círculo de amistades de ambas. Fuentes municipales han indicado a EFE que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad.

Noticia en ampliación