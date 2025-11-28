España

El precio de la vivienda acelera en el área metropolitana de Barcelona y se ralentiza en la capital

En el 63% de los municipios, el coste de los pisos se disparó y los mayores aumentos se registraron en Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat y Viladecans

Barcelona (Shutterstock).
El precio de la vivienda en la provincia de Barcelona continúa la tendencia alcista marcada en el resto del país. Así, en el tercer trimestre de este año, los precios subieron un 1,6% frente al trimestre anterior y un 7,8% respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin.

Descontando el efecto de la inflación, estos porcentajes suponen una variación interanual de un 4,8% de subida, que refleja una leve desaceleración frente a la variación interanual real del 6,2% registrada en el trimestre anterior.

En cuanto a Barcelona capital, registró entre julio y septiembre de este año un incremento de precios del 0,9% frente al trimestre anterior y un 7,4% interanual, que descontando el efecto de la inflación se sitúa en una subida del 4,4%. El crecimiento del precio en la capital pierde intensidad respecto al registrado en el trimestre previo.

En los 27 municipios del área metropolitana estudiados por Tinsa, las variaciones trimestrales oscilan entre caídas del 0,3% y subidas del 4,4%, y las interanuales, entre el 1,4% y el 11,3%. Descontando el efecto de la inflación, el rango de variación es de -1,5% a 8,2%.

Fuente: Tinsa
Así, el 63% de los municipios estudiados aceleran o sostienen el crecimiento de sus precios y en un 37% se desaceleran. Los mayores aumentos se registraron en Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat (+11,3% nominal y +8,2% real), Hospitalet de Llobregat (+9,6% nominal y +6,5% real) y Viladecans (+9,5% nominal y +6,5% real).

Por lo que respecta a actividad de compraventa y de construcción, el mercado del área metropolitana tiene más peso que el de la capital y supone cerca de la mitad del mercado de la provincia.

De los 4.156 euros el metro cuadrado en la Ciudad Condal a los 1.544 de Manresa

El precio del metro cuadrado abarca un rango en los municipios de entre los 3.294 euros de Castelldefels y los 1.544 euros de Manresa. Mientras que el de Barcelona capital es el más caro de la provincia a pagarse a 4.156 euros.

Por detrás de la Ciudad Condal, los precios más elevados se sitúan en Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern y Montgat-Masnou donde superan los 3.000 euros el metro cuadrado.

A pesar del encarecimiento de la vivienda, en ninguno de los municipios analizados por Tinsa los precios superan el valor máximo alcanzado durante la burbuja inmobiliaria de 2007. Barcelona capital se sitúa a -4% de distancia y, tras ella, las localidades que más se acercan son Sant Cugat del Vallès (-6,8%), Castelldefels (-7,7%), y Sant Quirze del Vallès (-9,7%). Al descontar el efecto de la inflación, todos los municipios se sitúan a más del 30% por debajo de dichos máximos.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

Esfuerzo de compra de hasta el 54%

Acceder a una vivienda en la provincia de Barcelona supone un coste que acapara el 36% de la renta disponible del hogar medio, un porcentaje cercano al nivel de 35% considerado razonable. En la capital, sin embargo, el nivel de esfuerzo para adquirir una casa supera el 54% de la renta familiar, un valor “crítico”, a juicio de los analistas.

Los municipios del área metropolitana que registran niveles superiores al nivel de esfuerzo razonable se sitúan en zonas colindantes con la capital. Se trata de Hospitalet de Llobregat (42%), Sant Adrià de Besòs (39%), Cornellà de Llobregat (39%), Santa Coloma de Gramenet (38%), Badalona (37%) y El Prat de Llobregat (37%).

