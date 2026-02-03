Sateliot incorporará tecnología de la gallega UARX Space en su nuevo satélite 'Tritó'

Sateliot ha alcanzado un acuerdo con la empresa gallega UARX Space, especializada en el desarrollo de sistemas de despliegue y soluciones avanzadas de logística en órbita, para integrar su anillo de separación en el nuevo satélite de la compañía catalana, denominado 'Tritó'.

"Estos mecanismos desempeñan un papel crítico en varias fases del despliegue. Durante el lanzamiento, mantienen el satélite firmemente integrado en el lanzador, resistiendo vibraciones, aceleraciones y cambios de temperatura. Más tarde, cuando el lanzador alcanza su rumbo orbital previsto, aseguran que los satélites se suelten de forma controlada, ordenada y segura del cohete, permitiendo que alcancen su órbita sanos y salvos", ha explicado Sateliot en un comunicado.

En concreto, UARX Space suministrará anillos de separación de la familia 'SAU&RON', un sistema diseñado para misiones que requieren precisión y fiabilidad en la liberación en órbita y que es capaz de trabajar con cargas útiles de hasta 1.000 kilos.

"Esta colaboración refuerza la capacidad del ecosistema espacial español y europeo para integrar tecnologías críticas de misión y ganar tracción en el mercado mundial, en un contexto de despliegue de nuevas generaciones de satélites y expansión de los servicios de conectividad global", ha resaltado la firma catalana.

En este contexto, los satélites 'Tritó' de Sateliot ofrecerán conectividad a dispositivos IoT ('internet de las cosas', por sus siglas en inglés) y serán capaces de conectar teléfonos móviles con servicios de datos, voz y vídeo.

Además, incorporan capacidades de uso dual (civil y militar), lo que permitirá desplegar aplicaciones "críticas" en seguridad, protección civil y defensa.

"La participación de UARX Space en nuestra próxima fase de despliegue refuerza nuestro compromiso con socios europeos de alta calidad. Su tecnología se ajusta a nuestras necesidades y nos permite avanzar con confianza en la expansión de nuestra constelación de cientos de satélites", ha resaltado el director de Tecnología de Sateliot, Marco Guadalupi.

Por su parte, el director de Tecnología y cofundador de UARX Space, Andrés Villa, ha resaltado que colaborar con Sateliot y con este proyecto representa un "reconocimiento importante a la madurez y fiabilidad" de sus sistemas de separación.