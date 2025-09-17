PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

Despegue del cohete Miura 1 (PLD Space)

La empresa española PLD Space liderará un importante proyecto de navegación espacial. Ha sido seleccionada por el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC), de la Agencia Espacial Europea (ESA), para liderar el desarrollo de HALCÓN, clave en el avance en lanzadores reutilizables y sistemas de navegación de alta precisión.

El acuerdo, firmado en Elche este miércoles 17 de septiembre, supone el primer contrato de la compañía con la ESA en el área de Guiado, Navegación y Control (GNC). PLD Space desarrollará HALCÓN (Hybridization Algorithms and Low-cost Components for Optimized Navigation), un software híbrido propio para lanzadores reutilizables y sistemas globales de navegación por satélite (GNSS).

El contrato, valorado en aproximadamente un millón de euros, pertenece al programa NAVISP Element 2, e impulsa la capacidad de Europa para reducir costes y mejorar la competitividad en el sector espacial. Busca fortalecer la capacidad europea en tecnologías de Posicionamiento, Navegación y Cronometraje (PNT), abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de soluciones innovadoras en la industria aeroespacial europea.

La industria espacial española hace historia: el Miura 1 se convierte en el primer cohete privado en ser lanzado desde Europa

El proyecto de navegación

El objetivo principal del proyecto HALCÓN es dotar a los cohetes como MIURA 5 y MIURA Next de capacidades avanzadas de navegación y aterrizaje, aspectos esenciales para la reutilización eficiente y segura de vehículos espaciales. Tradicionalmente, los sistemas de navegación han implicado mayores costes y precisión limitada en operaciones prolongadas.

El desarrollo que lidera PLD Space suma señales GNSS, utilizados en tecnologías como Galileo o GPS, para conseguir posicionamientos mucho más precisos en cada maniobra, según explican en su comunicado. Esta integración permitirá optimizar los aterrizajes controlados y avanzar hacia la incorporación, en el futuro, de un Sistema Europeo Autónomo de Terminación de Vuelo (AFTS).

HALCÓN ofrecerá precisión de posicionamiento a escala de centímetros, reforzando la seguridad operativa y disminuyendo los costes de desarrollo mediante el uso de componentes COTS (Commercial Off-The-Shelf). Este enfoque, según detalló la compañía, sienta las bases para un acceso más fiable y sostenible al espacio y sitúa a España en la vanguardia de los lanzadores de nueva generación.

El cofundador de PLD Space ha afirmado que lo volverán a intentar.

Tecnología propia para el liderazgo europeo

La convocatoria española del programa NAVISP, lanzada en noviembre de 2024, motivó a empresas nacionales a presentar propuestas innovadoras. PLD Space ha logrado ser elegida gracias a la “alineación del proyecto con la demanda del mercado, la competitividad técnica de la solución y la estrategia de comercialización”, según la empresa.

El cofundador y director de Desarrollo de Negocio, Raúl Verdú, destacó la importancia estratégica del acuerdo con la ESA para reducir la dependencia de tecnologías externas y fortalecer la autonomía de la industria espacial europea. Por ello, supone un importante avance a nivel europeo protagonizado por una empresa española, que refuerza su posición en el mercado internacional.

Actualmente, el desarrollo del sistema lo realiza íntegramente el equipo de ingeniería de PLD Space, con apoyo técnico de la ESA, bajo una hoja de ruta que contempla la autonomía operativa y la reutilización de lanzadores hasta 2030. De este modo, la empresa avanza en su objetivo de convertir la navegación y guiado en un pilar estratégico para el futuro acceso europeo al espacio.