España se abre a agilizar la homologación de títulos extranjeros para sanitarios: Latinoamérica lidera las demandas

El Ministerio de Sanidad ha lanzado una consulta pública para modernizar el proceso de reconocimiento de títulos de especialistas en Ciencias de la Salud obtenidos fuera de la Unión Europea. Esta iniciativa busca facilitar la integración de estos profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en respuesta a la creciente demanda de especialistas y los desafíos demográficos que enfrenta España.

El nuevo marco normativo propuesto tiene como objetivo principal agilizar y hacer más transparente el procedimiento de reconocimiento de títulos. Actualmente, el proceso se caracteriza por largos tiempos de espera, que en algunos casos supera los siete años para los profesionales extranjeros afectados. El colectivo Homologación Justa Ya calcula que hay un total de 100.000 expedientes retenidos en el Ministerio de Universidades, encargado de reconocer los títulos. De ellos, unos 30.000 corresponderían a sanitarios.

Según un estudio elaborado por dicho colectivo en el mes de abril, más del 90% de los afectados provienen de Latinoamérica: Cuba, Venezuela, Colombia y Argentina son los países de origen de la mayoría de los encuestados por Homologación Justa Ya. Le siguen Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, México, Bolivia y Paraguay. En su mayoría, además, son graduados en Medicina, Odontología y Enfermería.

Un alivio a la falta de especialistas

Los retrasos en la homologación de títulos vienen de lejos, según ha explicado el Ministerio de Universidades. Pese a que el Real Decreto 889/2022 estabelce un tiempo máximo de seis meses de tramitación, el sistema acumulaba retrasos de más de 3 años. En el 2022, se actualizó el procedimiento en un intento de agilizar los tiempos, lo que consiguió reducir el número de solicitudes pendientes (de 50.677 en 2022 a 34.221 en 2023), pero las resoluciones continúan estancadas. Según el Ministerio, es la falta de funcionarios lo que explica la lentitud del proceso. Y mientras los anteriores solicitantes esperan respuesta, nuevos llegan a España, especialmente graduados en Medicina.

La tardanza de la administración ha sido motivo de reproche en Europa: el informe Beidgin courses for migrants to complement qualificatiosn acquired in third countries, de la Comisión Europea destaca las “lagunas de implementación y barreras administrativas al reconocimiento de calificaciones formales” extranjeras. “En los casos más extremos en el sector de la odontología, algunos dicen haber esperado hasta siete años”, recogen.

Mientras, el Sistema Nacional de Salud sufre por la falta de médicos, especialmente acusada en algunas especialidades, como Medicina Familiar y Comunitaria, y regiones del mundo rural. Una situación que se espera que se agrave en los próximos años a raíz de las jubilaciones: un reciente informe de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) alertaba de que no existen suficientes médicos residentes (MIR) como para sustituir a todos los facultativos que abandonarán la profesión en los próximos años.

La incorporación de médicos extranjeros puede aliviar la saturación del sistema público, pero también supone un reto: para trabajar como especialista en el SNS, es necesario pasar por la Formación Sanitaria Especializada, en su caso el MIR. Las necesidades de trabajadores en algunas autonomías hace que, actualmente, se esté contratando facultativos extracomunitarios que no han realizado la residencia, una estrategia tildada de “irregular” por el propio Ministerio de Sanidad.

La propuesta de Sanidad

La consulta pública estará abierta hasta el 3 de diciembre y los interesados podrán mandar sus aportaciones al correo electrónico proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es. Entre las medidas destacadas se encuentra la reducción de plazos mediante la simplificación de trámites administrativos. Además, se implementará la aplicación electrónica “RETUEX”, que permitirá realizar todo el procedimiento de forma online, desde la presentación de la solicitud hasta la notificación de la resolución.

Otra de las prioridades de la nueva normativa es la priorización de especialidades deficitarias. Se establecerá un cauce especial para el reconocimiento de títulos en aquellas áreas con mayor necesidad de profesionales, garantizando una respuesta ágil a las demandas del SNS.

El Ministerio también planea fortalecer la comunicación y colaboración con las comunidades autónomas para mejorar la coordinación y gestión del proceso. Por último, se abordará la situación de los especialistas extracomunitarios que actualmente ejercen en España sin tener su título homologado, ofreciéndoles una vía para regularizar su situación. Esta medida busca integrar de manera formal a profesionales que ya contribuyen al sistema de salud, asegurando que cumplan con los estándares requeridos.

La propuesta ha sido avalada por Homologación Justa Ya, que valora que “una normativa más ágil y eficiente beneficiaría tanto a los profesionales, que podrían incorporarse más rápidamente al mercado laboral, como a la población, que accedería a servicios de salud con más recursos humanos altamente cualificados”. La plataforma pide “que se verifiquen sus títulos, sus notas, sus pensum de estudio y se haga el reconocimiento ágil por parte del Ministerio de Sanidad, e incorporar a la sanidad pública a estos profesionales capacitados en la atención especializada que conlleva a largas listas de espera a la población”.