Las otras veces que el Gobierno regularizó a migrantes: el caso ‘extraordinario’ de la familia de un médico argentino fallecido por covid-19

Acto de homenaje de Estado a las víctimas de coronavirus. (E. Parra/Europa Press)

El Gobierno otorgó este martes la nacionalidad por carta de naturaleza a dos jóvenes de origen marroquí por salvar la vida a un hombre de 74 años, quien había sido arrastrado por la corriente en un canal de Lleida hace un año. La solicitud, presentada por Hamza El Hatmi y Abdessamad Fiach el pasado 12 de junio, según La Vanguardia, fue aceptada por el Consejo de Ministros en su primera reunión del nuevo curso político.

A tenor de las cifras ofrecidas por Civio, con estas dos últimas cartas de naturaleza, el Gobierno ya ha aprobado 46 en lo que va de 2024, siendo la mayoría de ellas para exiliados nicaragüenses, como la escritora y poeta Gioconda Belli. En todo caso, de las 537 admitidas desde 1993 hasta esta parte, la gran mayoría (117) son deportistas, como el luchador Ilia Topuria.

En el marco de esta concesión “por actos extraordinarios” destacan otras historias, como la de la familia de un médico argentino que murió por covid-19 mientras trabajaba en el Hospital de Martorell (Barcelona) tras más de 100 días en la UCI. Mario Rafael Chalco fue uno de los héroes de la pandemia, cuya muerte en julio de 2020 a los 52 años dejó a su mujer y a sus cuatro hijos sin protección, ya que todavía no habían podido tramitar la residencia legal en España.

La esposa, Carmen Torres, llegó a España en diciembre de 2019 con un visado de turista para visitar al médico argentino, con la intención de solicitar posteriormente el reagrupamiento familiar. El contagio y el ingreso hospitalario por covid-19 (Torres también estuvo ingresada), además del cierre de fronteras, impidieron el regreso de la familia Chalco Torres a Argentina.

Tras el fallecimiento del médico en julio de 2020, el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de CCOO de Cataluña elevó de urgencia la regularización administrativa de Carmen Torres y sus cuatro hijos por la vía de la carta de naturaleza. Esta petición llegó después de recibir una consulta por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Martorell, municipio donde residía la familia argentina.

Según relató Torres en una entrevista en El País, Torres aprovechó también el acto de homenaje a las víctimas de la pandemia celebrado en julio de 2021 en el Palacio Real de Madrid para trasladar su situación a la reina Leticia, quien se hizo eco de este encargo y lo trasladó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No se preocupe, que vamos a concederle la nacionalidad”, prometió el líder del Ejecutivo a la esposa del médico argentino.

“Cuando me notificaron la noticia lloré de alegría porque mis hijos podrán tener una vida más digna, pero vivo con una herida que no he podido cerrar. Mario murió porque sentía que tenía que ayudar en plena pandemia, pero ahora mis hijos crecen sin su padre”, confesó a este medio Carmen Torres.

La ruta canaria vuelve a ser la más mortífera: 4.808 personas migrantes han muerto en los cinco primeros meses del año.

¿Qué es la nacionalidad por carta de naturaleza y quién puede pedirla?

La carta de naturaleza es una de las modalidades para obtener la nacionalidad española. Esta forma tiene “carácter graciable y no se sujeta a las Normas Generales de Procedimiento Administrativo”, según reza en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Asimismo, el departamento dirigido por Félix Bolaños señala que la nacionalidad “será otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales”.

La puede solicitar el propio interesado, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado; el mayor de 14 años asistido por su representante legal; el representante legal del menor de 14 años; así como el “incapacitado por sí solo o el representante Legal del incapacitado, dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación”, añade el Ministerio.