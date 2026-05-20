España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Google icon
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados ganadores del sorteo de este miércoles 20 de mayo publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 20 mayo.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 04 05 09 12 15 33 37 40 50 57 59 61 62 66 74 78 80 81 82 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Almodóvar se despide de sus películas autobiográficas para volver al “humor negro” en su próximo proyecto: “Estoy harto de mí mismo”

El cineasta manchego, que compite por la Palma de Oro con ‘Amarga Navidad’ en Cannes, ha avanzado nuevos detalles de su próximo proyecto en la rueda de prensa del festival

Pedro Almodóvar se despide de sus películas autobiográficas para volver al “humor negro” en su próximo proyecto: “Estoy harto de mí mismo”

El error más común de los estudiantes durante los exámenes, según una nutricionista: “Está asociado con una disminución de la concentración y la memoria”

A dos semanas del inicio de la PAU, la especialista advierte de la importancia de la alimentación para el rendimiento académico

El error más común de los estudiantes durante los exámenes, según una nutricionista: “Está asociado con una disminución de la concentración y la memoria”

Los postres más tipicos de Castilla y León, provincia a provincia: un mapa completo desde las aceitadas hasta los amarguillos

Este mapa ilustrado destaca los postres más representativos de cada provincia castellanoleonesa, ofreciendo un recorrido visual por la riqueza gastronómica de esta comunidad

Los postres más tipicos de Castilla y León, provincia a provincia: un mapa completo desde las aceitadas hasta los amarguillos

La reina Letizia se envuelve en rojo con guiños a la princesa Leonor: los pendientes que comparten y el mismo vestido que tiene su hija en verde

La monarca ha reutilizado un vestido de Adolfo Domínguez para acudir a la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario

La reina Letizia se envuelve en rojo con guiños a la princesa Leonor: los pendientes que comparten y el mismo vestido que tiene su hija en verde

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Las aseguradoras recuerdan que la cobertura cambia cuando una crisis sanitaria pasa a manos de las autoridades públicas ante la incertidumbre de los viajeros por la situación sanitaria y geopolítica

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

ECONOMÍA

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”