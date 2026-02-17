¿Dónde va a nevar esta semana? La Aemet prevé nieve en cotas bajas y lluvia antes de un repunte de las temperaturas que alcanzarán los 25ºC

Una persona camina por la nieve en Lugo (Carlos Castro / Europa Press)

España acaba de salir del largo episodio de lluvias que ha provocado inundaciones, desalojos y afecciones en más de un centenar de carreteras de todo el país, pero especialmente en Andalucía, donde 11.000 personas llegaron a ser evacuadas de sus casas de forma preventiva. El tren de borrascas ya ha pasado y con él las precipitaciones generalizadas. Sin embargo, continúa lloviendo en el norte de la península y lo seguirá haciendo el resto de la semana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

Este martes, del mismo modo que el lunes, continuará lloviendo en el extremo norte de la península, aunque ya serán “precipitaciones más débiles y la tendencia será a que vayan cesando”, conforme detalla el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. No obstante, durante esta jornada, el protagonista será el viento, que soplará con fuerza en el noroeste y este peninsular. Por su parte, el mercurio subirá notablemente. A pesar de que las temperaturas nocturnas bajarán en el norte, las diurnas experimentarán un ascenso. El termómetro superará los 12 grados en buena parte del interior y rondará los 20 grados en el Cantábrico. En el Mediterráneo serán más altas. De hecho, ciudades como Valencia, Murcia o Castellón rondarán los 25 grados.

Nuevas nevadas a partir del miércoles

El miércoles habrá un cambio de tiempo. Llegará un frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la península. Lluvias que no llegarán al tercio oriental peninsular y tampoco a Baleares. “Las precipitaciones serán, en general, de todas formas, débiles, aunque sí que serán más abundantes en el tercio norte y especialmente en Galicia”, comenta el portavoz. En Galicia, podrán ser fuertes y persistentes y también podrán estar acompañadas de tormenta. Durante esta jornada, nevará a partir de 1.300 metros en la mitad norte e incluso la cota podrá bajar a 1.000 metros en el noroeste. Esto responde a un descenso térmico, aunque en el Cantábrico aún se rondarán los 20 grados y en el sureste se superarán los 24 grados.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

Una masa de aire frío y húmedo dejará más lluvia en el norte

El jueves, ya habrá pasado el frente y tras él llegará “una masa de aire frío y húmedo” que dará lugar a lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos. “Lluvias que en estas zonas serán persistentes, localmente fuertes y con tormenta”, apunta del Campo. También podría llover en entornos montañosos del resto de la península, aunque las precipitaciones en estas zonas fuera del tercio norte irán a menos a lo largo del día. Durante esta jornada, bajarán las temperaturas. De hecho, en la meseta norte y en zonas del centro el termómetro no alcanzará los 10 grados. Así, la cota de nieve también bajará y en el norte podría estar entre 700 y 1.000 metros, “por lo que podría nevar no solo en las montañas, sino también en zonas aledañas más bajas”, avisa el portavoz del organismo público, que añade que también se esperan “rachas de viento muy fuertes” en el norte y este peninsular, al igual que en Baleares.

Un fin de semana sin lluvias

De cara al viernes y fin de semana, volverá “el tiempo seco y anticiclónico” a la mayor parte del país. Según la revisión, el viernes, se impondrán de nuevo las altas presiones en España. Y el fin de semana, “probablemente, también será soleado y con precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular y también débiles por allí”.

“Las temperaturas subirán en general y, aunque el ambiente durante estos días, los últimos días de la semana, será frío de madrugada, también a primeras horas de la mañana, a mediodía y primeras horas de la tarde, el ambiente será más suave y se superarán los 15 grados, incluso los 17 o 18 grados en amplias zonas del país”, indica el portavoz.

Calima en Canarias

En Canarias, la protagonista de la semana será la calima. Del Campo advierte a los habitantes de la presencia de ″altas concentraciones de polvo en suspensión que reducirán la visibilidad y también empeorarán la calidad del aire". A partir del miércoles, comenzará a remitir la calima. A lo largo de la semana, se esperan cielos despejados y temperaturas más altas, cercanas a los 28 grados de máxima en zonas costeras.