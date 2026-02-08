Última hora de la borrasca Marta, en directo: 13 comunidades en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo

Trece comunidades, Ceuta y Melilla en aviso por lluvias, nieve, y viento este domingo por la borrasca 'Marta'. (Europa Press)

13 comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca ‘Marta’ hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.

Durante el día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y en el entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente en el último tercio del día.