Última hora de la borrasca Marta, en directo: 13 comunidades en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo

13 comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca ‘Marta’ hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.
Durante el día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y en el entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente en el último tercio del día.
La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya 10.613 incidencias, según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Cádiz concentra la mayoría de las incidencias con un total de 2.215, seguida de Sevilla con 1.893. Por detrás se sitúan Jaén (1.818), Granada (1.441), Málaga (1.066), Córdoba (1.009), Almería (690) y Huelva (481).
Esta pasada madrugada se han contabilizado 24 incidentes, una cifra que se aleja de las registradas durante las jornadas anteriores. El sábado, se coordinaron un total de 958 avisos, principalmente por desprendimientos y deslizamientos de tierra, inundaciones e incidencias en la red de carreteras.
El Ayuntamiento de Badajoz ha informado que los cauces de los arroyos Rivillas y Calamón han subido “de manera rápida e imprevista” durante la noche de este pasado sábado al domingo, aunque sin suponer un riesgo para las personas, así como ha señalado que el río Guadiana “mantiene un nivel muy elevado”, pero “permanece estable”.
Con relación a las pedanías pacenses de Gévora, Sagrajas y Novelda, cuyo desalojo voluntario fue aprobado en la tarde de este pasado sábado ante el riesgo de quedar incomunicadas por un periodo indeterminado de horas a causa de una crecida, el consistorio ha señalado que “no se han visto incomunicadas en ningún momento de la noche”.
Por su parte, el Puente de la Autonomía continúa cerrado a la circulación, así como el acceso a la EX-209 por la rotonda, ha precisado en su última actualización el ayuntamiento.
Finalmente, el Gobierno local ha señalado que, por el momento, se mantienen las medidas adoptadas hasta la fecha, a la par que ha pedido “máxima preocupación” y evitar transitar por los entornos de ríos y riberas.
*Información elaborada por Europa Press.
La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha retrasado este domingo, 8 de febrero, su apertura a las 9,30 horas debido a que se están llevando a cabo trabajos de limpieza de nieve en los remontes. Así lo ha trasladado Cetursa, entidad que coordina este recinto invernal, a través de su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter), consultada por Europa Press. Igualmente, ha detallado que los efectivos están trabajando en la reparación de polea en la torre 5 de la telesilla Emile Allais.
El temporal de lluvia que atraviesa gran parte de la península mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos un total de 179 carreteras, tres de ellas en la red principal, mientras que la nieve está afectando a más de 50 carreteras.
Según ha informado a las 9:20 horas de este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras andaluzas son las más afectadas por el temporal de lluvia, con 150 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, especialmente en la provincia de Cádiz. De la red principal siguen cortadas en Cádiz, la A-48 en Vejer de la Frontera, sentido Tarifa; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada y la A-32 en Villacarrillo, sentido Albacete.
Además, la nieve está afectando a más de 50 carreteras, 9 de ellas de la red principal.
Información elaborada por EFE
Los efectos de las borrascas Leonardo y Marta esta semana están provocando miles de incidencias en toda España. Ante esto, las autoridades han trabajado durante días en labores de rescate, búsqueda y achique en distintas localizaciones, puesto que las fuertes lluvias han generado inundaciones y desbordamientos de ríos.