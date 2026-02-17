España

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

Aunque el SMI se sitúa en 17.094 euros anuales, la deducción se amplía para cubrir a quienes perciban hasta 20.000 euros, de modo que el beneficio fiscal sea más inclusivo

María Jesús Montero da una
María Jesús Montero da una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes. (EFE/Javier Lizón)

El Gobierno  ha introducido una actualización en la deducción del IRPF para quienes perciben salarios bajos tras elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas. La medida, anunciada tras el Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, implica que los trabajadores que cobran menos de 20.000 euros brutos anuales podrán beneficiarse de una reducción fiscal de hasta 591 euros. Este ajuste busca compensar el incremento del SMI y evitar el conocido “error de salto” en la tributación, que podría afectar a quienes superan por poco el umbral del salario mínimo.

“Acompañamos la aprobación del salario mínimo interprofesional con una nueva revisión fiscal para las rentas bajas, de forma que estas personas perceptoras del salario mínimo interprofesional no tengan que abonar la parte fiscal correspondiente”, ha indicado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque el SMI se sitúa en 17.094 euros anuales, la deducción se amplía para cubrir a quienes perciban hasta 20.000 euros, de modo que el beneficio fiscal sea más inclusivo y no penalice a quienes estén apenas por encima del mínimo.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no ha habido fricción entre los ministerios de Trabajo y Hacienda respecto a este asunto. María Jesús Montero ha respaldado la continuidad de la exención, alineando así la política fiscal con las demandas del Ministerio de Trabajo.

Desde que el Gobierno inició las sucesivas subidas del SMI (la primera fue en 2018 y desde entonces ha habido seis incrementos) el conjunto de contribuyentes de rentas bajas ha obtenido un ahorro acumulado que ya alcanza los 11.000 millones de euros, de acuerdo con los datos expuestos por la ministra.

La responsable de Hacienda ha explicado la orientación redistributiva de la política fiscal, enfatizando que el Ejecutivo actúa para aliviar la carga tributaria sobre las rentas más bajas y exigir mayores contribuciones a quienes se sitúan en los tramos superiores. “Ha sido una iniciativa de este Gobierno, como siempre, bajar la contribución a las personas de bajo salario y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la escala alta”, ha afirmado.

Noticia en ampliación

