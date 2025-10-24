Los sindicatos valoran el avance del empleo pero reclaman mejoras para reforzar su calidad

Madrid, 24 oct (EFECOM).- Los sindicatos han valorado los datos de ocupación y desempleo del tercer trimestre del año ofrecidos este viernes por la Encuesta de Población Activa (EPA), pero han reclamado continuar con las reformas para reforzar la calidad del empleo y mejorar la protección de los trabajadores.

En un comunicado, CCOO apuesta por seguir fortaleciendo el empleo indefinido, "que ha crecido con más intensidad que el temporal", lo que ha reducido la tasa de temporalidad al 15,6 %, su mínimo histórico, algo que atribuye a la reforma laboral.

El pleno empleo es un horizonte alcanzable en los próximos años, considera CCOO, para lo que es necesario consolidar condiciones laborales dignas, salarios suficientes y una protección efectiva frente a la precariedad.

Así, el secretario de Estudios de CCOO, Carlos Gutiérrez subraya la importancia de combatir las bolsas de vulnerabilidad laboral, especialmente las vinculadas a la parcialidad involuntaria y la temporalidad; así como "avanzar hacia una economía más innovadora y sostenible, capaz de generar mayor valor añadido y empleo de calidad".

UGT reclama en otro comunicado seguir reduciendo el tiempo de trabajo, reforzar la protección frente al despido injusto y garantizar salarios que crezcan para amortiguar los efectos de las subidas de productos básicos.

En concreto, subraya que la regulación actual del despido sigue siendo una asignatura pendiente en España, por lo que exige una reforma que restablezca la justicia en el despido y garantice la reparación íntegra a las personas trabajadoras afectadas.

Así, UGT considera que "la patronal, si realmente cree en el diálogo social, debe demostrarlo negociando una nueva regulación que proteja a las víctimas de decisiones empresariales injustificadas e ilegales y no alinearse con quienes buscan mantener una norma que destruyó la concertación social".

El sindicato CSIF alerta en otra nota de que la temporalidad en el sector público se ha estancado en torno al 30 %, más del doble de la tasa que se registra en el sector privado (12 %), "ante la pasividad del Gobierno y el abuso de todas las administraciones".

Por ello, exige eliminar la tasa de reposición que impide a las administraciones cubrir sus necesidades y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sanidad o educación; y reclama sanciones y responsabilidades ante los tribunales para los gestores que incumplan el límite establecido por ley.

Desde el sindicato USO alertan en un comunicado de la brecha de género, que considera "inadmisible", ya que los hombres mejoran su situación laboral mientras las mujeres la empeoran.

"Esto evidencia que el crecimiento del empleo no está llegando por igual a toda la población y que las desigualdades estructurales siguen penalizando a las mujeres", incide el secretario general de USO, Joaquín Pérez. EFECOM