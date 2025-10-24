Espana agencias

Los sindicatos valoran el avance del empleo pero reclaman mejoras para reforzar su calidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 24 oct (EFECOM).- Los sindicatos han valorado los datos de ocupación y desempleo del tercer trimestre del año ofrecidos este viernes por la Encuesta de Población Activa (EPA), pero han reclamado continuar con las reformas para reforzar la calidad del empleo y mejorar la protección de los trabajadores.

En un comunicado, CCOO apuesta por seguir fortaleciendo el empleo indefinido, "que ha crecido con más intensidad que el temporal", lo que ha reducido la tasa de temporalidad al 15,6 %, su mínimo histórico, algo que atribuye a la reforma laboral.

El pleno empleo es un horizonte alcanzable en los próximos años, considera CCOO, para lo que es necesario consolidar condiciones laborales dignas, salarios suficientes y una protección efectiva frente a la precariedad.

Así, el secretario de Estudios de CCOO, Carlos Gutiérrez subraya la importancia de combatir las bolsas de vulnerabilidad laboral, especialmente las vinculadas a la parcialidad involuntaria y la temporalidad; así como "avanzar hacia una economía más innovadora y sostenible, capaz de generar mayor valor añadido y empleo de calidad".

UGT reclama en otro comunicado seguir reduciendo el tiempo de trabajo, reforzar la protección frente al despido injusto y garantizar salarios que crezcan para amortiguar los efectos de las subidas de productos básicos.

En concreto, subraya que la regulación actual del despido sigue siendo una asignatura pendiente en España, por lo que exige una reforma que restablezca la justicia en el despido y garantice la reparación íntegra a las personas trabajadoras afectadas.

Así, UGT considera que "la patronal, si realmente cree en el diálogo social, debe demostrarlo negociando una nueva regulación que proteja a las víctimas de decisiones empresariales injustificadas e ilegales y no alinearse con quienes buscan mantener una norma que destruyó la concertación social".

El sindicato CSIF alerta en otra nota de que la temporalidad en el sector público se ha estancado en torno al 30 %, más del doble de la tasa que se registra en el sector privado (12 %), "ante la pasividad del Gobierno y el abuso de todas las administraciones".

Por ello, exige eliminar la tasa de reposición que impide a las administraciones cubrir sus necesidades y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sanidad o educación; y reclama sanciones y responsabilidades ante los tribunales para los gestores que incumplan el límite establecido por ley.

Desde el sindicato USO alertan en un comunicado de la brecha de género, que considera "inadmisible", ya que los hombres mejoran su situación laboral mientras las mujeres la empeoran.

"Esto evidencia que el crecimiento del empleo no está llegando por igual a toda la población y que las desigualdades estructurales siguen penalizando a las mujeres", incide el secretario general de USO, Joaquín Pérez. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Santiago Abascal (Vox) inicia este domingo su visita al archipiélago canario en la isla de Lanzarote

Santiago Abascal (Vox) inicia este

PP defiende en el Congreso que la Policía se quede en Via Laietana, como símbolo de su lucha por la democracia

PP defiende en el Congreso

Óscar López advierte a Junts de que deben "elegir entre la España del nodo o la España moderna"

Óscar López advierte a Junts

Cargos del PP dan por "amortizado" a Mazón aunque Feijóo no forzará su salida por ahora y esperará a las elecciones

Cargos del PP dan por

Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 26 de octubre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alcaldesa del PP que

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 26 octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”

España forma más a sus jóvenes, pero no los emplea: el paro juvenil repunta y retrasa la emancipación mientras se alarga la etapa estudiantil

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 25 del octubre

DEPORTES

Real Madrid-Barcelona: previa del primer

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe