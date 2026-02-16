Díaz firma con CCOO y UGT el alza del SMI para 2026 y llama a las empresas a subir sueldos en España

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) contemplado para 2026 supondrá no solo un ajuste económico para los trabajadores, sino también una modificación en la base de cálculo de sus remuneraciones, ya que la subida de 37 euros mensuales —o 518 euros anuales— coloca el SMI en 1.221 euros al mes distribuidos en catorce pagas y alcanza los 17.094 euros brutos anuales. Tal como informó el medio de referencia, la medida beneficiará a unos 2,5 millones de empleados en España y responde al acuerdo firmado entre la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los representantes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

De acuerdo con lo publicado, la firma del acuerdo tuvo lugar en dependencias del Ministerio de Trabajo, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y en el que también participaron miembros del Gobierno como María Jesús Montero y Elma Saiz. Durante su intervención, Díaz indicó que la presencia del presidente del Gobierno en la sede del Ministerio reviste una carga simbólica, pues es la primera vez que una acción de este tipo se realiza en dicha dependencia encabezada por la presidencia y no a la inversa, como señaló el medio.

El ajuste del SMI contemplado en el documento, efectivo con retroactividad desde el 1 de enero de 2026 y vigente hasta el 31 de diciembre de ese año, eleva el salario mensual en un 3,1%. La determinación implica que, por día trabajado, el mínimo asciende a 40,70 euros brutos para la mayoría de trabajadores, a la vez que los empleados temporales o eventuales deberán percibir como mínimo 57,82 euros por cada jornada reconocida y quienes se dediquen al empleo doméstico tendrán garantizado un pago de al menos 9,55 euros por hora efectiva. Según detalló el medio, la cuantía del salario mínimo quedará exenta de tributación por IRPF.

El medio consignó que esta actualización resulta de la colaboración exclusiva entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, ya que en esta oportunidad la patronal representada por CEOE y Cepyme no participó en el pacto, repitiendo el esquema de los cinco años previos. Díaz subrayó en su exposición que esta política forma parte de un proyecto de país enfocado en apoyar a la clase trabajadora y que la gestión pública del Ejecutivo debe estar orientada a mejorar la situación de quienes dependen de su salario mensual.

La ministra enfatizó la necesidad de que el empresariado español compense el diferencial negativo de 25 puntos que aún separa los salarios medios nacionales de los europeos, y, según reportó el medio, instó a las empresas a sumarse al proceso de incremento salarial también desde la negociación colectiva. Durante el acto, Díaz afirmó que el SMI "no destruye empleo, sino pobreza", e indicó que el acuerdo también da cumplimiento a un mandato reciente del Tribunal Supremo que obliga a redefinir el sistema de compensación y absorción salarial, con el objetivo de garantizar que la subida se traslade íntegramente a los trabajadores que perciben el mínimo.

Según consignó el medio, la titular de Trabajo agradeció el respaldo político recibido por parte del presidente Sánchez y reivindicó la autonomía actual del Ministerio respecto a otros departamentos del Gobierno. Díaz subrayó la relevancia de las políticas públicas que se orientan a quienes, según sus palabras, "llenan los trenes de cercanías y el metro, no viven de herencias y se han forjado como trabajadoras y trabajadores", exponiendo el carácter social de la medida.

El medio detalló que, para el colectivo de trabajadores eventuales, temporeros y personal doméstico, el nuevo SMI reconoció características específicas para no dejar áreas sin regulación y con el propósito de que la repercusión del incremento sea homogénea en todas las modalidades laborales. Con ello, la propuesta incluye directrices claras sobre su aplicación en los distintos sectores.

En el evento, celebrado a las 11:30 horas del 6 de febrero en la sede ministerial, el consenso entre la cartera de Trabajo y los dos mayores sindicatos españoles estuvo marcado por mensajes públicos dirigidos al empresariado, a fin de promover el alza de salarios en todos los sectores económicos. La medida entrará en vigor con retroactividad desde el inicio del año y mantendrá su vigencia durante todo 2026. Según publicó el mismo medio, el acuerdo alcanzado representa la sexta ocasión consecutiva en la que Ministerio y sindicatos cierran una subida salarial mínima sin la intermediación de la patronal.

La firma del documento refleja una continuidad en la política de revisión del salario mínimo llevada a cabo por el actual Ejecutivo, con el argumento de que la elevación de las remuneraciones básicas incide directamente sobre los niveles de pobreza laboral y contribuye al fortalecimiento de la justicia social, dentro de los márgenes que permite la legislación vigente.