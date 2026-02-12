España

La Aemet activa los avisos por lluvia y fuerte viento por la borrasca Nils: esta es la previsión en las regiones más afectadas

El temporal empezará a amainar el fin de semana, pero antes llegará la borrasca Oriana que provocará “abundantes precipitaciones generalizadas en la península y Baleares”

Una alcantarilla rebosa debido a
Una alcantarilla rebosa debido a las continuas lluvias de la borrasca Nils, a 11 de febrero de 2026, en Santiago de Compostela. (EFE/Lavandeira)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que un anticiclón ponga fin a este episodio de lluvias en el que España lleva sumida desde las últimas jornadas de diciembre. Pero el buen tiempo, más frío pero también más seco, no llegará hasta el domingo. La despedida del temporal estará marcada por la borrasca Nils, que este jueves ya está causando problemas en el norte del país, y por la borrasca Oriana, cuya fuerza se desatará en la península el viernes y el sábado.

Así, este jueves, buena parte de España está bajo el aviso de la Aemet ya sea por lluvia, mala mar o fuertes rachas de viento. El País Vasco está en el nivel rojo (peligro extraordinario) por olas de hasta 10 metros, y en amarillo (peligro bajo) por fuertes vientos. A su vez, Andalucía tiene avisos amarillos y naranjas (peligro importante), por lluvias, viento y oleaje. En Grazalema (Cádiz), el municipio más afectado del temporal, cuyos vecinos llevan una semana desalojados, está en alerta naranja, porque va a seguir lloviendo con intensidad un día más. La Aemet prevé acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas; localmente podrán alcanzarse 140 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Varias personas se protegen de
Varias personas se protegen de la lluvia en Santiago de Compostela, a 12 de febrero de 2026. (EFE/Lavandeira)

En Asturias y Galicia también hay aviso de riesgo importante por temporal marítimo. Cantabria también tiene nivel naranja por mala mar y en amarillo por viento; y Baleares y Cataluña, también han activado los mismos avisos por mala mar y fuertes rachas de viento.

En nivel amarillo se encuentra Aragón, por viento y deshielo. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad e Madrid, la Región de Murcia y La Rioja tiene aviso por viento; Navarra, por viento y deshielos; y la Comunidad Valenciana, por viento y temporal marítimo. El litoral vasco está en alerta roja por olas de 8 a 10 metros y vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 12 de febrero de 2026. (Aemet)

El comienzo del fin marcado por la borrasca Oriana

El viernes, España empieza a despedirse de este largo episodio de lluvias y lo hará con “abundantes precipitaciones generalizadas en la península y Baleares” provocadas por la última borrasca de “gran impacto”, bautizada como Oriana la pasada jornada. Así, tan solo se librará el extremo sureste, mientras que en Galicia, Cantábrico, Pirineos y zonas montañosas del centro y del sur peninsular, estas lluvias serán fuertes y persistentes. Todo esto con una cota de nieve que bajará hasta a 800 metros en el norte. Esto responde a que las temperaturas serán más bajas, con la llegada de una masa de aire más fría.

El pantano de Bornos, en Cádiz, continúa desaguando. La Guardia Civil sigue garantizando la seguridad en la zona debido a las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que todavía siguen afectando al área. (Guardia Civil)

“El sábado, por primera vez en bastante tiempo, comenzará a ganar protagonismo el anticiclón”, anuncia del Campo. Aun así, amanecerá nuboso y con algunas lluvias en Baleares y en sierras del sureste, pero a largo del día los cielos se irán despejando, tanto en el archipiélago balear como en la mitad sur peninsular. En el norte, en cambio, las precipitaciones serán más persistentes, sobre todo en el Cantábrico y Pirineos. Pero hará más frío. “Llegará una masa de aire procedente de latitudes altas, con rachas de viento del noroeste muy fuertes además, que acrecentarán la sensación de frío y estas rachas soplarán con intensidad en amplias zonas del territorio, sobre todo en el norte, en el este y en Baleares”, explica. Así, la nieve caerá en el tercio norte a partir de los 700 metros. De hecho, incluso en el nordeste podría hacerlo a partir de 400 metros por la noche.

El domingo será una jornada con tiempo anticiclónico, cielos poco nubosos en general, salvo en el extremo norte, donde aún quedará, nubosidad y habrá algunas lluvias y nevadas. Será un día frío, heladas en amplias zonas del interior, pero las temperaturas diurnas subirán notablemente. De este modo, el portavoz añade que este ascenso tendrá continuidad a comienzos de la próxima semana y el lunes ya apenas habrá heladas. Las lluvias quedarán acotadas de nuevo el primer día de la próxima semana al extremo norte de la península.

