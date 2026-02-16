España

La confesión más sincera de Loles a Jordi Évole sobre su salud mental: “El estrés me enfermó, estaba ahogada de rodaje”

La actriz ha recordado su etapa en ‘Aquí no hay quien viva’ y cómo el agotamiento físico y emocional la obligó a tomar decisiones drásticas

Loles León ha sido la última invitada de Jordi Évole en Lo de Évole, el programa de laSexta que presenta y en el que, entre otras cosas, ha hablado con total sinceridad de uno de los temas que pocas veces se tratan en el mundo del espectáculo: la salud mental de los artistas. La actriz catalana, conocida por su papel de Paloma Cuesta en Aquí no hay quien viva, confesó cómo el ritmo frenético de los rodajes la llevó a un punto crítico: “El estrés me enfermó. Estaba ahogada de rodaje”, aseguró.

Entre 2003 y 2004, León se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Su interpretación de la mujer del presidente de la comunidad de la calle Desengaño 21 marcó a toda una generación, especialmente su personaje, Paloma, que es recordado por su rivalidad con La Hierbas (Isabel Ordaz). Sin embargo, detrás del éxito y la fama, el desgaste físico y emocional era evidente. “Nos enfermamos todos”, ha reconocido la actriz, reflejando que el problema no era individual, sino sistémico en la forma de producir la serie.

La presión se intensificaba con largas jornadas que comenzaban a primeras horas de la mañana y terminaban pasada la medianoche. “Era muy bestia. La cadena estranguló mucho la forma de trabajar. Te recogían a las 6 de la mañana y te devolvían a tu casa a las 12 de la noche. Y a la una del día siguiente te recogían”, ha contado León, recordando el agotamiento que sufrió. Su salida de la serie estuvo directamente ligada a este desgaste: la actriz exigía condiciones justas y una retribución acorde a su esfuerzo, algo que la producción no aceptó. “Como no me daba lo que pedía, me cansé y me fui”, explicó. “Llega un momento en tu vida que lo dejas todo por ser lo que quieres ser. Entonces tiene que ser bien. Si no, me piro”.

León también ha subrayado que cuidar de su bienestar mental fue decisivo para tomar aquella decisión. La presión constante y la sensación de estar atrapada en jornadas interminables la llevaron a priorizar su salud sobre la fama y la seguridad profesional.

En la conversación con Évole, la actriz también ha recordado otros momentos de su carrera que, aunque exigentes, le permitieron expresarse con libertad. Entre ellos, su trabajo con Raffaella Carrà, que le dio carta blanca para desarrollar sus ideas en televisión. “A ella la dejáis sola, que haga lo que quiera”, ha recordado León sobre aquella experiencia, destacando la diferencia entre entornos laborales que respetan la creatividad y otros que imponen presión excesiva.

Fiel a su carácter directo, Loles León también ha hablado de cómo maneja las negociaciones y su propio valor: “Soy caviar: si me pagas, te doy delicatessen”, ha explicado divertida. Y es que para ella, reconocer su propio esfuerzo y establecer límites es parte de cuidar su equilibrio mental y profesional.

A lo largo del paseo, la actriz también ha hablado sobre su paso por MasterChef y cómo “allí no hay nada fuera de cámara”, lo cual le dificultaba chismorrear. “Yo rajo siempre”, ha reconocido entre risas, demostrando que, pese a esos momentos de estrés, nunca ha perdido el sentido del humor.

