El discreto plan de la reina Sofía en Madrid para recordar a su hermana Irene de Grecia un mes después de su muerte

La reina emérita acudió este domingo al Auditorio Nacional de Música para disfrutar del director de orquesta Zubin Mehta, según ha informado ‘LOC’

La Reina Doña Sofía e
La Reina Doña Sofía e Irene de Grecia en el concierto solidario de Navidad "La Música del Reciclaje" de Ecoembes en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pio a 26 de Diciembre de 2024 en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

La música clásica fue siempre uno de los grandes lazos que unieron a la reina Sofía y a su hermana, Irene de Grecia. Ambas compartían una sensibilidad especial por los conciertos y los grandes nombres de la dirección orquestal. Por eso, cuando este domingo se cumplió un mes del fallecimiento de Irene en el Palacio de La Zarzuela a los 83 años, la reina emérita encontró en la música un espacio para el recuerdo.

Según ha informado LOC, eligió hacerlo asistiendo al homenaje dedicado a Zubin Mehta, uno de los directores de orquesta más reconocidos del panorama internacional, que a sus 90 años continúa subiendo al escenario. La cita tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Música, dentro del ciclo Ibermúsica, y reunió a destacadas figuras del ámbito cultural.

Doña Sofía acudió con discreción y se sentó en el patio de butacas como una espectadora más, sin ocupar lugares de honor. Y compartió fila con personalidades como el director Daniel Barenboim y el promotor Alfonso Aijón. Según testigos, siguió el concierto con atención y aplaudió con entusiasmo la aparición de Mehta en el escenario, en una velada cargada de simbolismo.

La familia real española, con
La familia real española, con la reina Sofía emocionada, en el funeral de Irene de Grecia (EFE).

El programa incluyó la obertura Leonora III y la Octava Sinfonía de Beethoven, así como la Novena Sinfonía en do mayor de Schubert, conocida como “La Grande” por su amplitud y complejidad estructural. Las obras fueron interpretadas por la West-Eastern Divan Orchestra, el proyecto musical impulsado por Barenboim que reúne a jóvenes músicos de Israel y de distintos países árabes con el objetivo de fomentar el diálogo y la convivencia a través del arte. También participó la violinista María Dueñas, galardonada con el Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras 2023.

Para la madre de Felipe VI, la cita tuvo inevitablemente un componente emocional. El pasado año había acudido a otro concierto de Mehta acompañada por su hermana Irene, con quien mantenía una estrechísima relación. En esta ocasión, el recuerdo de ella estuvo muy presente en una jornada que coincidía con el primer mes de su ausencia.

La muerte de Irene, el 15 de enero, dejó imágenes profundamente tristes. Cuatro días después, en el entierro celebrado en el panteón familiar de Tatoi, en Atenas, doña Sofía rompió el habitual corsé protocolario y se mostró visiblemente afectada, abrazando la bandera griega que había cubierto el féretro. De hecho, permaneció en Grecia más tiempo que el resto de la familia antes de regresar a Madrid.

El rey Felipe VI junto
El rey Felipe VI junto a su madre la reina Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonordurante el entierro de la princesa Irene de Grecia en el cementerio de Tatoi en Atenas, Grecia. ( EFE/ Francisco Gómez/Casa Real)

Su vuelta a la rutina

A su regreso, su entorno más cercano ha procurado acompañarla con cada momento. La semana pasada reapareció públicamente en Bizkaia, donde visitó el Banco de Alimentos de Basauri en el marco de las actividades de su fundación. Aunque no figuraba en la agenda oficial de Casa Real, el acto despertó gran expectación al tratarse de su primera aparición tras el funeral celebrado en Atenas el 19 de enero.

Ahora, la madre de Felipe VI retoma plenamente su actividad institucional con un viaje pendiente a Las Palmas de Gran Canaria. Este jueves 19 de febrero recibirá el Premio Gorila 2024 en el acuario Poema del Mar, un reconocimiento a su prolongado compromiso con la conservación de la biodiversidad. Y es que durante décadas, doña Sofía ha respaldado iniciativas vinculadas a la protección de la fauna y el medio ambiente, una línea de trabajo constante que este galardón vuelve a subrayar.

