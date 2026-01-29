La soledad de la reina Sofía tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia: “Está muy sola y lo está pasando muy mal”

La reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

Apenas dos semanas después del fallecimiento de Irene de Grecia, el impacto emocional de su pérdida continúa muy presente en el seno de la Familia Real española, especialmente en la figura de su hermana, la reina Sofía. La muerte de la princesa ha supuesto un duro golpe para la madre de Felipe VI, que mantenía con su hermana una estrechísima relación. En ausencia del rey Juan Carlos I, Irene de Grecia se había consolidado como el principal apoyo de la emérita, tanto en actos oficiales como en el ámbito privado, acompañándola de forma habitual y discreta.

Ahora, sin embargo, la abuela de la princesa Leonor se enfrenta a una de las pérdidas más dolorosas de su vida, la de uno de sus pilares principales. Una situación que, según se ha comentado en Espejo Público, estaría afectando seriamente a su estado anímico. Desde el espacio matinal de Antena 3, la periodista Gema López ha puesto el foco también en la delicada situación de salud que atraviesa el padre de sus hijas, asegurando que el emérito se encuentra “muy delicado” y que incluso habría “estado ingresado en el hospital”.

La princesa Irene de Grecia ha sido enterrada en Tatoi, Atenas, en el mismo cementerio en el que reposan los restos mortales de sus padres, los reyes Pablo I y Federica, y de su hermano, el rey Constantino II

Esta circunstancia explicaría su ausencia en los actos celebrados tanto en Madrid como en Atenas con motivo del fallecimiento de su cuñada, a los que no acudió por recomendación médica. La preocupación por el estado del exmonarca se suma así al difícil momento que vive la reina Sofía, para quien el distanciamiento con su marido y la reciente muerte de su hermana están pasando factura también en el plano físico y emocional.

Durante una de las emisiones de Espejo Público, Susanna Griso ha profundizado en la situación personal de Sofía, asegurando que tampoco atraviesa su mejor momento. Según la presentadora, la reina emérita estaría haciendo frente a una profunda sensación de soledad, agravada por la pérdida de Irene de Grecia y por las tensiones existentes entre Juan Carlos I y algunos miembros de la Familia Real. “La Reina está muy sola y lo está pasando muy mal, con su familia dividida y sola en una casa (…) Ella agradecería que su marido, el Rey Juan Carlos I, pudiera pernoctar en Zarzuela. Así podría estar con él, porque la realidad es que su relación es muy buena”, afirmó la presentadora de televisión, subrayando que un eventual regreso del emérito a España podría tener efectos positivos tanto en su salud como en la de su esposa.

La reina Sofía y el rey Juan Carlos I en una imagen de archivo (Europa Press)

La periodista también ha señalado que en las últimas semanas “ha habido preocupación” en el entorno de Juan Carlos I por su estado de salud. Una inquietud que el exmonarca estaría agradeciendo especialmente en un momento en el que necesita apoyo y cercanía, dejando a un lado antiguos desencuentros familiares. Muchos de esos conflictos surgieron tras la publicación de sus memorias, Reconciliación, un libro que vio la luz hace poco más de dos meses y que causó un notable malestar en algunos miembros de la Familia Real mencionados en sus páginas.

En el libro, también se refiere al duro proceso que supuso iniciar una nueva vida lejos de España, describiendo un sentimiento de desarraigo y abandono: “Verse obligado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy resignado, herido por una sensación de abandono. No puedo contener la emoción al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importo. Y especialmente en España, que tanto echo de menos. Hay días de desesperación, de vacío”.

Desde la salida de Juan Carlos I hacia Abu Dabi, hace casi seis años, la reina Sofía ha mantenido un papel activo e ininterrumpido dentro de la agenda oficial de la Familia Real. Semana tras semana, ha dejado patente su compromiso con la institución, pese a la ausencia de su marido. En numerosos actos públicos, su presencia ha estado acompañada por la de Irene de Grecia, cuya ausencia se hará ahora especialmente evidente.