España

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

Cabezón, amigo de Pedro Sánchez, habría controlado una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos a Hacienda

Borja Cabezón en una Comisión
Borja Cabezón en una Comisión Ejecutiva del PSOE. (Foto: PSOE)

La secretaría de Organización del PSOE seguiría bajo el foco tras el procesamiento e ingreso en prisión primero de Santos Cerdán (en estos momentos en libertad) y más tarde de José Luis Ábalos. Borja Cabezón, secretario adjunto de este departamento desde julio de 2025 y también secretario de Transparencia y Acción Democrática de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, “usó empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos”, titula El Confidencial, una información que firma el periodista José María Olmo.

Cabezón, “amigo íntimo de Pedro Sánchez”, resalta la nota, fue colocado en su actual responsabilidad por el propio presidente del Gobierno. Su carrera política empieza cuando en 2008 se convierte en líder del PSOE en la localidad de Majadahonda (Madrid), donde fracasó en su intento de ser alcalde por dos veces. Es ese año, señala Olmo, en el que “la red instrumental empezó a funcionar”. Se trata de Vatnet Proyectos 2010, creada bajo una figura jurídica planteada para la colaboración entre empresas de diferentes estados de la Unión Europea.

En el acta de constitución de la sociedad figura el empresario Alejandro Molina Allende, que sería suplente en la lista electoral en la que Cabezón era número uno. El Confidencial dice haber constatado su relación durante décadas. El domicilio de Vatnet estaba situado el Paseo Pintor Rosales número 30 en Madrid, paralela a Ferraz, y su objeto social era “la prestación de servicios de asesoramiento integral en el ámbito mobiliario e inmobiliario”. El 20% de las acciones pertenecía a una empresa española que administraba el propio Molina Allende. La clave está en el otro 80%.

La abogada de Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo que se someta al acusado a la prueba del polígrafo de cara a la vista oral.

Un 20% de los beneficios

Su titularidad es de Glengrove Limited, una sociedad inglesa con sede en una vivienda en Londres controlada, según el citado medio, por dos testaferros profesionales de Costa Rica: Bernal Zamora Arce, un cartero de 58 años, y Christian Vega Paniagua, un asesor de 54, nombres que han surgido en distintos casos relacionados con la evasión de impuestos, como los de Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre, o el actor Imanol Arias. La identidad de Cabezón permanecía oculta. Una sociedad costarricense añadía otra pantalla para reforzar este anonimato.

Según El Confidencial, la única empresa con actividad era la española, Divinal SL, que debería haber abonado un 25% de sus beneficios. Sin embargo, el 80% de estos eran desviados a Reino Unido, donde, tal como estaba montada la estructura jurídica, la sociedad estaba exenta de tributación. Así, solo pagaba impuestos la sociedad española (20% de Vatnet) y solo por un 20% de su rendimiento. Esta sigue operativa y su administrador único sigue siendo Molina Allende. Por su parte, Glengrove Limited estuvo funcionando hasta 2017, según consta en el registro mercantil británico.

Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. (Foto: PSOE)

La información, fruto de varios meses de investigación, señala a una de las personas llamadas a lavar la imagen de la secretaría de Organización del PSOE tras el final de sus dos anteriores máximos responsables. Ahora está al frente Rebeca Torró. Sánchez se encargó en primera persona de la renovación tras la dimisión de Cerdán en el verano de 2025. Cuenta Olmo que Ferraz lo envió en secreto (a Cabezón) a la reciente campaña de Aragón para ayudar a Pilar Alegría en su intento de evitar una dolorosa derrota, que finalmente ocurrió.

