Estos son los audios que Koldo grabó en secreto durante años y que han provocado la caída de Santos Cerdán: “Yo he recibido 450.000 euros”

Son ocho audios, que Koldo García grabó en secreto durante años y que la UCO de la Guardia Civil encontró en un registro cuando el ex asesor de José Luis Ábalos fue detenido. Audios que han sido aportados al informe que la UCO ha enviado al Tribunal Supremo y que Infobae España reproduce en esta información. Grabaciones que documentan cómo funcionó durante años una red de comisiones vinculada a contratos públicos.

Las conversaciones están protagonizadas por el propio Koldo, el ya ex secretario de organización socialista Santos Cerdán y el exministro Ábalos. Revelan pagos en metálico, presión por adjudicaciones e incluso amenazas para evitar que las disputas económicas internas salieran a la luz. Los audios apuntalan la acusación por organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho y prevaricación. En uno de ellos, el audio 4, se oye como Koldo habla del reparto de comisiones. Se produce el 21 de enero de 2021.

Las grabaciones de audio entre Koldo y Cerdán

- Koldo (K): [...] Me llamó el jefe, me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos. Vale muy bien.

Santos (S): (Ininteligible)

- K: Eso me da exactamente igual. Me comentó, dice, pero vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas.

- K: [...] Yo es verdad que he recibido veinticinco, que es lo que me han dado a mí, y de eso hay otros veinticinco, pero en realidad que no (ininteligible) que no lo tienen.

En el audio 8, grabado en 2023, Koldo insiste en que se le deben 130.000 euros y arremete contra Santos Cerdán, acusándolo de haberse quedado con dinero.

- Ábalos (A): (ininteligible)... cuatrocientos y pico (ininteligible).

- Koldo (K): Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe... y a mí me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate... Y el hijo de puta del SANTOS se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo no tengo ningún problema, pero yo tengo que comer, tengo que vivir, tengo que trabajar.

- A: (Murmura algo ininteligible).

- K: Y lo único que te pido es que le digas a SANTOS que me reciba. Me tiene que recibir. Lo que no voy a permitir ya es que encima me esté toreando. Porque, vamos a ver, ¿tú te crees que me tiene que estar toreando?

- A: (ininteligible)

Las grabaciones de audio entre Koldo, Cerdán y Ábalos

- K: Escúchame, por favor. No te estoy diciendo que me dé el dinero, no te estoy diciendo que me pague, lo que te estoy diciendo es que me escuche. ¿Por qué no me puede escuchar? ¿Por qué no me puede recibir? ¿Por qué?

- A: (Interviene con voz calmada, pero ininteligible).

- K: Mira, yo no quiero tener ningún problema contigo, porque tú sabes perfectamente que tú no tienes la culpa de esto. Pero tú sabes perfectamente lo que ha pasado.

- A: (ininteligible).

Las grabaciones de audio entre Koldo, Cerdán y Ábalos

- K: Es que esto no puede seguir así. Mira, yo me estoy tragando mierda desde hace cuatro años. ¡Cuatro años! Porque tú me dijiste que confiara, que esto se iba a arreglar, que iba a salir bien. Pero no ha salido nada bien. Y lo que no puede ser es que ahora yo esté aquí con una mano delante y otra detrás, mientras otros se están forrando.

- A: (ininteligible).

- K: Tú lo sabes, José Luis. Y me duele decírtelo a ti, porque tú eres el único que me ha dado la cara. Pero esto se ha acabado. Yo necesito una obra, dos, algo. Lo que sea. Y se acabó.

- A: (voz queda) Voy a hablar con él.

- K: Vale. Pero no me dejes tirado, por favor. Porque yo contigo no tengo nada, tú lo sabes.