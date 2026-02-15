Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su intención de gobernar en solitario tras las próximas elecciones generales, sin coaliciones, pero llegando a acuerdos puntuales con Vox porque ambos partidos “deben entenderse y ser consecuentes con las urnas”.

Así lo ha afirmado el líder de la oposición en una entrevista publicada este sábado en el diario El Mundo, en la que ha insistido en que la responsabilidad de que su partido y Vox lleguen a acuerdos sería consecuencia directa de un mandato electoral claro: “Si el 50% o el 60% de la gente dice que Pedro Sánchez se tiene que ir, pues PP y Vox se tienen que entender”. Esta posición, ha defendido, no responde a un interés partidista, sino a la obligación de atender el mensaje trasladado por los votantes.

Feijóo lleva semanas apelando a la responsabilidad de los de Abascal, pero la realidad es que las conversaciones parecen complicarse en todas las autonomías donde los populares necesitan de un Vox catapultado para renovar el gobierno, principalmente por las altas exigencias que establece el Comité Ejecutivo Nacional.

Preocupa en especial el bloqueo en Extremadura, donde ya sobrevuela una repetición electoral. Las condiciones que establece Vox, defienden desde la calle Bambú, son las mismas para todos los territorios: desmantelar el pacto verde europeo, mano dura con la inmigración “ilegal y desordenada”, lucha contra el “adoctrinamiento en las aulas” y bajadas de impuestos.

El líder de Vox, Santiago Abascal, eleva las exigencias de Vox en las negociaciones con el PP para el nuevo Gobierno en Extremadura

Preguntado sobre la dirección de las negociaciones territoriales en el PP, Feijóo ha precisado que ningún acuerdo de Gobierno en comunidades autónomas será avalado sin su autorización, pues todos los pactos requieren el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional que preside.

Los principios que el Partido Popular exige para llegar a entendimientos, ha asegurado, se articulan en tres grandes líneas: que cualquier pacto se sitúe estrictamente dentro de la Constitución y de la legalidad, que la proporcionalidad se respete en función del peso electoral de cada partido, y que los acuerdos tengan vocación de estabilidad.

El ciclo electoral era inevitable

El dirigente popular ha negado que existiese una estrategia premeditada de convocar elecciones autonómicas sucesivas, como así sugiere el PSOE. En Extremadura, ha explicado, era inviable llegar a acuerdos, y en Aragón, la falta de Presupuestos obligó a un adelanto electoral.

A su juicio, “ningún gobierno puede prorrogar de forma indefinida el presupuesto en contra del espíritu constitucional”, y en Castilla y León, la legislatura ha seguido su curso natural. Ha señalado también que cada campaña debe adaptarse a las circunstancias específicas de cada territorio, aunque la coherencia de la propuesta política del PP se mantiene a nivel nacional. En el caso de Aragón, el presidente popular ha contestado las críticas sobre el escaso crecimiento electoral del PP frente al ascenso de Vox. Considera que mantenerse en un 34% de los votos “no es lo mismo que subir de un 11% a un 17,8%”, y ha restado importancia a la diferencia porcentual entre fuerzas.

Acusa a Sánchez de “inflar a Vox”

Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno “inflar a Vox” mediante decisiones como la regularización de la inmigración irregular. “¿Ustedes creen que eso es casualidad? No está redactado el texto, no está aprobada la medida y soltamos esta bomba para tensionar”, ha afirmado Feijóo, añadiendo que en medio de este ciclo se produjo el decreto ómnibus “para intentar trasladar que los pensionistas se van a quedar sin pensión porque el PP y Vox están en contra de los pensionistas”.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

A pesar del auge de Vox, ha recordado que el PP “gobierna para el 70% de la población” en las comunidades autónomas y que la ciudadanía ha respaldado la formación de gobiernos liderados por el Partido Popular con apoyo de Vox. En este sentido, ha subrayado su obligación de facilitar esos acuerdos, en lo que ha calificado como una “legítima defensa de la democracia española”.

Respecto a la posibilidad de depender de la abstención del PSOE para formar Ejecutivo en Aragón o Extremadura, ha sido tajante: “No. No seamos ingenuos. El objetivo del PSOE no es facilitar la estabilidad de las políticas y mucho menos la estabilidad en las comunidades autónomas con gobiernos del PP”, ha afirmado en la citada entrevista.

El presidente popular ha eludido aventurar intenciones sobre el futuro político de Vox, pero ha advertido de que si el partido de Santiago Abascal antepone sustituir al Partido Popular en lugar de desalojar a Sánchez, podría verse castigado en las urnas: “Los votantes de Vox no le votan para sustituir al Partido Popular, sino para apoyar desde sus principios y desde su programa electoral a un partido mayoritario que es el que gana en las urnas”.

Endurecer los requisitos para la nacionalidad española

Sobre la inmigración ha comentado que el inmigrante “que pueda venir con un contrato de trabajo, el que no tenga ningún tipo de antecedente penal o policial y el que se integre socialmente en España tiene posibilidades de convivir con los españoles. Desde luego, yo no seré el que regale la nacionalidad española ni el que dé permisos para todos. No lo voy a hacer”.

Y ha añadido: “No hay un solo ministro europeo que esté de acuerdo con la regularización demagógica de Sánchez. Confundir humanidad con oportunismo es doblemente inmoral”. Y en esta línea, Feijóo ha anticipado que trabaja “en un proyecto de ley orgánica sobre la nacionalidad española. Ahí vamos a dejar muy claro cuáles son los principios y cuáles son los requisitos que se han de cumplir para ostentar el honor de ser español”.

Con respecto al problema de la vivienda, Núñez Feijóo se ha mostrado partidario de la modificación de la Ley del Suelo; facilitar todos los permisos y activar toda la capacidad urbanística; que los jóvenes dispongan de una cuenta de ahorro vivienda, de un aval de hasta el 100 % del valor de la hipoteca y de que se les exima del IRPF durante dos años.

Además, pretende “restaurar la legalidad”: “los 80.000 ciudadanos que no están cobrando la renta la cobrarán. Y en las más de 50.000 okupaciones ilegales en España, esos ciudadanos recuperarán la propiedad. En los 100 primeros días de Gobierno vamos a dotar el plan de vivienda, el plan de inmigración y un Plan Nacional del Agua que ya tenemos redactado”, ha asegurado.