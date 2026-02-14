Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Imagen de una supuesta cola de personas frente a un local donde se practica la prostitución, en el casco histórico de Valencia. (Faavv)

“Largas colas de puteros, más peleas y más degradación”. Esta es la situación que ha denunciado la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (Faavv) tras notar “un repunte de la explotación sexual” en el núcleo urbano de la ciudad, por lo que han exigido a la Administración “medidas abolicionistas contundentes” y apoyo social a las personas prostituidas. Los vecinos han alertado de un establecimiento que funciona a escasos metros del Ayuntamiento, en el conocido como barrio chino valenciano.

Desde la Faavvm han pedido avanzar hacia un modelo abolicionista que actúe sobre las causas y responsabilidades del sistema prostitucional, lo que implica “la persecución de los proxenetas y puteros, así como la implementación de dispositivos coordinados entre Policía Local y Policía Nacional en todos los barrios donde se esté produciendo esta situación”.

La federación vecinal ha señalado directamente a las administraciones responsables de Valencia, abogando por la revisión de la normativa municipal que regula esta problemática. “en su momento, la FAAVV se opuso al redactado de esta ordenanza de la prostitución en donde quedaba en entredicho la protección a las personas explotadas y extorsionadas, mientras no se actuaba con contundencia contra los explotadores”, señalan en un comunicado.

En esta línea, la federación ha exigido al Consistorio la redacción y aprobación de una ordenanza municipal abolicionista y ha pedido reuniese “de manera urgente” con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, así como con la Policía Local y la Policía Nacional.

El Ayuntamiento prepara una nueva ordenanza

El reclamo de los vecinos ha sido escuchado esta semana por la administración municipal, que ha anunciado que habrá una nueva ordenanza sobre prostitución en la ciudad, con multas a los “puteros”. El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia (donde gobierna el Partido Popular), Juan Carlos Caballero, no ha perdido la oportunidad de atacar al PSOE a raíz de esta problemática: “La mejor forma de combatir la prostitución es que Jesé Luís Ábalos continúe en la cárcel porque es quien consume”.

Según el portavoz, la prostitución que han señalado los vecinos del casco histórico es “una cuestión puntual” en la que el Ayuntamiento está trabajando, en concreto, con una Ordenanza de Convivencia que “contemplará multas a los puteros” con el fin de perseguir a la gente que consume este tipo de “servicios”.

Desde la oposición, la delegada del Gobierno nacional y secretaria general de los socialistas en Valencia, Pilar Bernabé, ha ofrecido a la alcaldesa valenciana María José Catalá un “gran pacto” con el fin de llevar adelante una ordenanza de prostitución en la ciudad de Valencia que sea “claramente abolicionista”, que incluya multas a los consumidores, sanciones a los locales de prostitución y que proteja a las mujeres. “Que no le quepa la menor duda a la alcaldesa que el Partido Socialista apoyará esa propuesta”, ha aclarado.

Además, más allá de las medidas Administrativas contra los usuarios de este tipo de prácticas, la Federación Vecinal de Valencia ha señalado que, en ningún caso, se puede “criminalizar” a las mujeres en situación de prostitución. De esta manera, junto a la actuación policial, han pedido desplegar recursos sociales, como las mesas de diálogo que se crearon en su momento y que, a día de hoy, “han quedado totalmente aparcadas”.