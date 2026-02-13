Liberadas 4 mujeres explotadas sexualmente en una operación con 2 detenidos en Zaragoza

Zaragoza, 13 feb (EFE).- La Policía Nacional ha liberado en Zaragoza a cuatro mujeres de origen extranjero víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en una operación en la que han sido detenidas dos personas, un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Aragón, las víctimas fueron captadas en su país de origen mediante falsas promesas de trabajo y una vida mejor en España, contraían una supuesta deuda de 7.000 euros y eran vigiladas las 24 horas en un piso del barrio de Delicias, donde eran prostituidas.

La investigación, desarrollada por agentes especializados en la lucha contra la trata, se inició el pasado mes de enero tras la detección de dos mujeres extranjeras que presentaban claros indicadores de explotación.

Tras una entrevista y bajo la protección de identidad reservada, ambas relataron haber sido captadas en su país de origen en una situación de extrema vulnerabilidad económica, donde se les ofreció un supuesto empleo y una oportunidad de comenzar una nueva vida en España.

La organización se encargaba de gestionar el viaje, facilitando billetes de avión y dinero para el desplazamiento pero, una vez en España, eran trasladadas a un piso en el barrio de Delicias de Zaragoza, donde les retiraban la documentación y les comunicaban que habían contraído una deuda de 7.000 euros por los gastos del viaje, que debían saldar ejerciendo la prostitución.

Además les obligaban a realizar sesiones fotográficas con ropa íntima y a anunciarse en páginas web de contenido sexual.

Las víctimas eran vigiladas de forma permanente mediante cámaras de seguridad, sin libertad para abandonar la vivienda, elegir clientes o decidir las condiciones de los servicios y, además, eran sancionadas económicamente por cualquier queja, lo que incrementaba la deuda, y en ocasiones forzadas a consumir sustancias estupefacientes con los clientes.

Las mujeres estaban amenazadas con represalias hacia sus familias y con su supuesta deportación, generando un clima constante de miedo y sometimiento.

Finalmente, lograron recuperar sus pasaportes y abandonar la vivienda sin dinero ni apenas efectos personales y, en una situación de absoluta desprotección, acudieron a una entidad social especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, donde recibieron acogida y asesoramiento, siendo posteriormente acompañadas a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos.

La investigación permitió detectar la inminente llegada de otras dos mujeres en idénticas circunstancias, por lo que la Policía estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización del piso y la liberación de estas nuevas víctimas.

En este mismo operativo, el pasado 3 de febrero, los agentes detuvieron a la mujer que ejercía el control directo sobre ellas y, posteriormente, al segundo implicado en las inmediaciones, a los que se considera responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, coacciones y contra la integridad moral. EFE