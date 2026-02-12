España

Quién es José Ramón Soroiz, el favorito a ganar el Goya a mejor actor principal: de mito vasco a estrella nacional

El de Guipúzcoa se ha coronado con su interpretación en ‘Maspalomas’

El actor, Jose Ramon Soroiz,
El actor, Jose Ramon Soroiz, durante la gala de entrega de los Premios Feroz 2026, en el Pazo da Cultura, a 24 de enero de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). (Elena Fernández / Europa Press).

La carrera de premios del cine español comienza la cuenta atrás para su gran noche y hay un nombre que no abandona las apuestas. José Ramón Soroiz despierta una gran inquietud entre el público español gracias a su papel en Maspalomas. Y es que, tras décadas de trabajo constante, el actor vasco vive ahora un reconocimiento que trasciende por fin las fronteras de su tierra natal.

Soroiz fue galardonado con el Premio Forqué y el Feroz a la mejor interpretación masculina por Maspalomas, un papel que también le valió la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y que lo sitúa como uno de los grandes favoritos de cara a los Goya de 2026. En la película da vida a Vicente, un hombre jubilado que, tras una existencia convencional marcada por el matrimonio y la paternidad, decide afrontar su identidad sexual en la madurez. El relato, atravesado por la enfermedad y el regreso forzado al pasado, le permite componer un personaje lleno de silencios, contradicciones y humanidad.

Este trabajo no solo lo ha convertido en uno de los intérpretes más aplaudidos del año, sino que también lo ha presentado a una audiencia que, fuera de Euskadi, apenas lo identificaba por su nombre. En el País Vasco, sin embargo, José Ramón Soroiz —o Pinpix, como lo llaman desde hace años amigos y compañeros— es una figura profundamente querida.

José Ramón Soroiz en 'Maspalomas'
José Ramón Soroiz en 'Maspalomas' (Bteam Pictures)

Nacido en Legorreta, Guipúzcoa, inició su carrera en el teatro y encontró pronto un espacio natural en la televisión autonómica vasca. Durante más de tres décadas fue un rostro habitual de ETB, donde participó en numerosas series que marcaron época. Una de las más recordadas es Bi eta bat, comedia de situación emitida en los años noventa que se convirtió en un clásico local. Allí compartió protagonismo con Ane Gabarain y Elena Irureta, dos actrices con las que volvería a cruzarse años después en proyectos decisivos.

Aunque su presencia en el cine fue durante mucho tiempo discreta, Soroiz ha estado ligado desde temprano a títulos fundamentales. Participó en Vacas (1992), el debut cinematográfico de Julio Medem, y años más tarde formó parte de Loreak, una de las películas que impulsaron el nuevo cine vasco y que logró una histórica nominación a los Goya. En Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, volvió a demostrar su talento con un papel breve pero profundamente emotivo.

El actor José Ramón Soroiz,
El actor José Ramón Soroiz, nominado a mejor actor protagonista por ´Maspalomas´, posa a su llegada al encuentro de Nominados de la 40 edición de los Premios Goya, este lunes en el Real Casino de Madrid. (EFE/ Victor Lerena).

El éxito a los 70

El punto de inflexión llegó con Patria, la serie de HBO basada en la novela de Fernando Aramburu. En ella interpretó a Txato, el empresario asesinado por ETA cuya muerte articula toda la trama. Aunque no era el protagonista absoluto, su personaje se convirtió en un eje emocional de la historia. La serie supuso además el reencuentro profesional con Gabarain e Irureta, recreando un vínculo artístico forjado décadas atrás en teatro y televisión.

A sus 74 años, José Ramón Soroiz vive lo que muchos definen como una segunda juventud profesional. Su forma de actuar, contenida y alejada del artificio, le ha permitido construir personajes cotidianos cargados de verdad. No es un intérprete de grandes gestos, sino de matices, silencios y miradas que permanecen.

