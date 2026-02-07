Premios Goya: el 38 por ciento de los candidatos son mujeres

La directora Alauda Ruiz de Azúa durante el rodaje de 'Los domingos'

El 38 por ciento de los candidatos a la 40 edición de los Premios Goya son mujeres, según el análisis de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que celebra el avance pero advierte de que todavía quedan barreras estructurales en las categorías técnicas.

“De las personas nominadas este año, 90 son mujeres y 146 hombres, lo que supone un 38 % de representación femenina entre productoras, directoras, guionistas, intérpretes y otras profesionales del sector. Una cifra que confirma una tendencia de crecimiento”, explica esta organización en un comunicado de prensa.

No obstante, advierte de que “a pesar de los avances, los datos confirman que todavía existen barreras estructurales que impiden una igualdad real en el sector audiovisual”, ya que “la brecha de género no se expresa de forma homogénea en los distintos departamentos técnicos”.

La actriz Miriam Garlo durante una escena de "Sorda", junto a Álvaro Cervantes

Según CIMA, la presencia de mujeres continúa concentrándose en categorías tradicionalmente feminizadas, como Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, “lo que evidencia la persistencia de estereotipos de género en los oficios vinculados a la estética dentro de la industria”.

Entre los aspectos positivos, cita que en esta edición “la película más nominada del año, Los domingos, está dirigida, escrita y producida por mujeres (Alauda Ruiz de Azúa en la dirección y el guion, y Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida y Nahikari Ipiña en la producción), un hecho aún excepcional en la historia de los Goya“.

En las categorías técnicas, el sonido merece una mención especial: de los cinco equipos nominados, cuatro incluyen mujeres, y dos están formados íntegramente por ellas: Sirat —también candidata al Óscar— y Los domingos.

Estatuilla de los Premios Goya

El comunicado de CIMA también celebra que por primera vez, una intérprete sorda está nominada a Mejor Actriz, Miriam Garlo, y que el 60 por ciento de las actrices candidatas tienen más de 40 años, frente al 47 % registrado en 2025: “una lenta pero significativa mejora del edadismo que sufre esta industria”.

“Consolidar los logros alcanzados en los últimos años y seguir impulsando políticas de igualdad, diversidad e inclusión resulta hoy más urgente que nunca”, concluye CIMA.

Fuente: EFE